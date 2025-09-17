Η Ιαπωνία δεν θα αναγνωρίσει, προς το παρόν, το παλαιστινιακό κράτος

Η Ιαπωνία δεν θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος προς το παρόν και ο πρωθυπουργός Shigeru Ishiba θα παραλείψει τη σχετική συνάντηση κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αυτό το μήνα, σύμφωνα με την εφημερίδα Asahi, την Τετάρτη, η οποία επικαλείται ανώνυμες κυβερνητικές πηγές.

Η στάση της Ιαπωνίας έρχεται σε αντίθεση με τις κινήσεις αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τον Καναδά – τα κράτη μέλη της Ομάδας των Επτά – καθώς και από την Αυστραλία.

Η στάση αυτή ευθυγραμμίζει την Ιαπωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον στενότερο σύμμαχο του Ισραήλ, οι οποίες έχουν απορρίψει την ιδέα της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους, σχολιάζει το πρακτορείο Reuters.