Ψηλά παραμένει ο πληθωρισμός στη Βρετανία, σε δύσκολο σταυροδρόμι η ΒοΕ

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού καταναλωτή στη Βρετανία παρέμεινε στο 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters και της Τράπεζας της Αγγλίας είχαν προβλέψει ότι ο πληθωρισμός θα διατηρηθεί στο ίδιο επίπεδο με τον Ιούλιο.

Η BoE αναμένεται να κρατήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 4% την Πέμπτη, μετά τη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης τον Αύγουστο. Η οριακή ψηφοφορία 5-4 της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής τον περασμένο μήνα έδειξε ότι η κεντρική τράπεζα ίσως επιβραδύνει τον ήδη σταδιακό ρυθμό μειώσεων, λόγω του επίμονου πληθωρισμού πάνω από τον στόχο.

Ο πληθωρισμός στη Βρετανία παραμένει υψηλότερος από τις ΗΠΑ, όπου αυξήθηκε στο 2,9% τον Αύγουστο, και από τη ζώνη του ευρώ, όπου έφτασε στο 2,1%, ελαφρώς πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ στο 2%.

Η BoE προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει το 4% τον Σεπτέμβριο και θα παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% έως την άνοιξη του 2027.