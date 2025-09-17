#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γερμανία: Πρώτη η ακροδεξιά σε δημοσκόπηση του YouGov

Το AfD συγκεντρώνει το 27% των προθέσεων ψήφου, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Χριστιανική Ένωση. Ποιοι ακολοθούν.

Γερμανία: Πρώτη η ακροδεξιά σε δημοσκόπηση του YouGov

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:53

Η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) προηγείται για πρώτη φορά σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov, αφήνοντας στην δεύτερη θέση την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU).

Σύμφωνα με την έρευνα, η AfD συγκεντρώνει ποσοστό 27% (+2 από την προηγούμενη δημοσκόπηση του ίδιου Ινστιτούτου), ενώ CDU/CSU περιορίζονται στο 26% (-1). Ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 15% (+1), οι Πράσινοι με 11% (-1) και η Αριστερά με 9% (-1). Η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) παραμένει στο όριο εισόδου στην Βουλή με 5%, ενώ το Κόμμα των Φιλελευθέρων εξακολουθεί να υπολείπεται, με 4% (+1).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μερτς: Ζήτησε την εμπιστοσύνη των γερμανικών επιχειρήσεων

Γερμανία: Απρόσμενη άνοδος στην επενδυτική εμπιστοσύνη

Γερμανία: Καμία συνεργασία με την AfD, λένε Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες

Υπερασπίζεται τις επαφές με τους Ταλιμπάν το Βερολίνο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο