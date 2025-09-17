Εως και 300.000 Ισραηλινοί στρατιώτες στα περίχωρα της πόλης της Γάζας

Δύο ισραηλινές μεραρχίες με έως και 300.000 στρατιώτες βρίσκονται στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, την ώρα που η υποχρεωτική «έξοδος» Παλαιστίνιων αμάχων βρίσκεται σε εξέλιξη, παράλληλα με δεκάδες αεροπορικές επιδρομές και πυρά από ξηράς και αέρος κατά 140 στόχων, σύμφωνα με το ΕΡΤnews.

Πηγές της Χαμάς αναφέρουν ότι 59 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 386 τραυματίστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ενώ μόνο οι ολονύκτιες αεροπορικές επιδρομές ανέρχονται σε 50.

«Η Γάζα καίγεται», έγραψε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, στο X, καθώς ξεκινούσε η επίθεση.

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, δήλωσε ότι «η Χαμάς έχει μετατρέψει την πόλη της Γάζας στη μεγαλύτερη ανθρώπινη ασπίδα στην ιστορία».

Παράλληλα κύμα Παλαιστινίων οδηγείται προς τον νότο από τον παράκτιο δρόμο αλ-Ρασίντ, τη μόνη επιτρεπόμενη διαδρομή από τον ισραηλινό στρατό και η συμφόρηση φτάνει σε σημείο εγκλωβισμού, με ατελείωτες ουρές αυτοκινήτων, φορτηγών και αμάχων. Δεύτερο διάδρομο εκκένωσης ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει το Ισραήλ μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) εκτιμούν ότι 350.000 άνθρωποι έχουν πλέον εγκαταλείψει την πόλη, όπου βρίσκονταν μισό εκατομμύριο άμαχοι.

Στο πλαίσιο αυτό, έκθεση του ΟΗΕ περιγράφει καταδικαστικά τον αναγκαστικό εκτοπισμό. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι το Ισραήλ έχει επιβάλει «μέτρα που αποσκοπούν στην αποτροπή γεννήσεων», αναφορικά με επίθεση στη μεγαλύτερη κλινική γονιμότητας της Γάζας, η οποία φέρεται να κατέστρεψε περίπου 4.000 έμβρυα και 1.000 δείγματα σπέρματος και μη γονιμοποιημένα ωάρια.

Εκτός από τα αποτελέσματα της στρατιωτικής δράσης, η έκθεση του ΟΗΕ κατηγορεί τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου και τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ για υποκίνηση βίας.

Διεθνείς αντιδράσεις

Η επιχείρηση έχει προκαλέσει εκτεταμένη διεθνή καταδίκη, με τον ύπατο αρμόδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ Φόλκερ Τουρκ να τη χαρακτηρίζει «απαράδεκτη».

Tanks, helicopters and smoke were seen at the border between Gaza and Israel Tuesday. Israel’s Defense Minister Israel Katz said “Gaza is burning,” as the army began its expanded operation in the city.



Palestinians reported heavy strikes across the city as thousands flee South. pic.twitter.com/Q8ZTX53a5p — The Associated Press (@AP) September 16, 2025

Η UNICEF, υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά, προειδοποίησε επίσης ότι «οποιαδήποτε περαιτέρω εντατικοποίηση» των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα «πολλαπλασιάσει τα δεινά των παιδιών, εξαφανίζοντας και τα τελευταία ίχνη προστασίας». Στην πόλη της Γάζας, 450.000 παιδιά αντιμετωπίζουν λιμό και τραύματα, χωρίς βοήθεια και με «κατεστραμμένη ιατρική περίθαλψη», ανέφερε η υπηρεσία σε ανάρτηση στο X.

Η Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ) ζήτησε παγκόσμια παρέμβαση και απηύθυνε έκκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε ότι η επίθεση αποτελεί μια νέα φάση στα «σχέδια γενοκτονίας» του Ισραήλ και προειδοποίησε ότι θα προκαλέσει μαζικές εκτοπίσεις.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι πρόκειται για «εντελώς λάθος δρόμο» και ζήτησε διπλωματία.

«Σιωπηρή υποστήριξη» Ρούμπιο στις ισραηλινές επιχειρήσεις

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο φάνηκε να προσφέρει σιωπηρή υποστήριξη στην επιχείρηση του Ισραήλ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Νετανιάχου τη Δευτέρα, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ προτιμούν έναν τερματισμό του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά «μερικές φορές, όταν έχεις να κάνεις με μια ομάδα αγρίων όπως η Χαμάς, αυτό δεν είναι δυνατό».

