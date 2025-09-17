#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Βουτιά 8,5% στις ενάρξεις κατοικιών τον Αύγουστο

Απώλειες 3,7% σημείωσαν οι άδειες για την κατασκευή κατοικίας τον Αύγουστο, μετά από πτώση 2,2% τον Ιούλιο.

ΗΠΑ: Βουτιά 8,5% στις ενάρξεις κατοικιών τον Αύγουστο

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:36

Η κατασκευή νέων κατοικιών σημείωσε μεγάλη πτώση τον Αύγουστο, μετά τα κέρδη του Ιουλίου, ενώ χαμηλότερα κινήθηκε και η έκδοση οικοδομικών αδειών.

Ειδικότερα, οι ενάρξεις κατοικιών βούτηξαν 8,5% στις 1,365 εκατ. μονάδες από το 1,429 εκατ. τον Ιούλιο.

Οι αναλυτές προέβλεπαν μικρότερη πτώση στο 1,365 εκατ.

Το νούμερο αυτό δείχνει πόσες κατοικίες θα κατασκευάζονταν σε ένα χρόνο, αν η κατασκευαστική δραστηριότητα συνεχιζόταν με τον ρυθμό του Αυγούστου. 

Εν τω μεταξύ, απώλειες 3,7% σημείωσαν οι άδειες για την κατασκευή κατοικίας τον Αύγουστο, μετά από πτώση 2,2% τον Ιούλιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΗΠΑ: Παρέμεινε σε πολυετή χαμηλά η κατασκευαστική εμπιστοσύνη τον Σεπτέμβριο

Το βλέμμα στα κλειστά ακίνητα στρέφει η κυβέρνηση

HΠΑ: Μεγάλη πτώση στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων

Trade Estates: Καθαρά κέρδη 10,9 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο