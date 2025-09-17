ΗΠΑ: Βουτιά 8,5% στις ενάρξεις κατοικιών τον Αύγουστο

Η κατασκευή νέων κατοικιών σημείωσε μεγάλη πτώση τον Αύγουστο, μετά τα κέρδη του Ιουλίου, ενώ χαμηλότερα κινήθηκε και η έκδοση οικοδομικών αδειών.

Ειδικότερα, οι ενάρξεις κατοικιών βούτηξαν 8,5% στις 1,365 εκατ. μονάδες από το 1,429 εκατ. τον Ιούλιο.

Οι αναλυτές προέβλεπαν μικρότερη πτώση στο 1,365 εκατ.

Το νούμερο αυτό δείχνει πόσες κατοικίες θα κατασκευάζονταν σε ένα χρόνο, αν η κατασκευαστική δραστηριότητα συνεχιζόταν με τον ρυθμό του Αυγούστου.

Εν τω μεταξύ, απώλειες 3,7% σημείωσαν οι άδειες για την κατασκευή κατοικίας τον Αύγουστο, μετά από πτώση 2,2% τον Ιούλιο.