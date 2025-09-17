Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μ.β. η τράπεζα του Καναδά

Η Τράπεζα του Καναδά μείωσε τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας στο 2,5%, όπως αναμενόταν. Το επιτόκιο βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο σημείο της εκτίμησης για το ουδέτερο εύρος 2,25% έως 3,25%, για πρώτη φορά από τα αρχικά στάδια της πανδημίας.

Στην εναρκτήρια δήλωσή του στη συνέντευξη Τύπου, ο διοικητής Τιφ Μάκλεμ επισήμανε τρεις παράγοντες πίσω από την απόφαση: την αστάθεια της αγοράς εργασίας, τα πρόσφατα πιο ενθαρρυντικά στοιχεία για τις βασικές τιμές και την απόφαση της κυβέρνησης να άρει τους περισσότερους από τους ανταποδοτικούς δασμούς της σε αμερικανικά προϊόντα.

Ακόμα κι έτσι, ο Μάκλεμ υιοθέτησε επιφυλακτικό τόνο σε σχέση με την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ, σημειώνοντας: «Οι ανατρεπτικές επιπτώσεις των μεταβολών στο εμπόριο θα προσθέσουν κόστος, ακόμη και επιβαρύνοντας την οικονομική δραστηριότητα. Είναι δύσκολο να προβλεφθεί η έκταση των αυξήσεων κόστους, το πού θα εμφανιστούν και το πώς θα μπορούσαν να μετακυλιστούν στις τιμές καταναλωτή».

Η τράπεζα απέσυρε τη φράση της προηγούμενης δήλωσής της που έλεγε ότι, «εάν η αποδυναμωμένη οικονομία ασκήσει περαιτέρω καθοδική πίεση στον πληθωρισμό και περιοριστούν οι ανοδικές πιέσεις στις τιμές από τις διαταραχές του εμπορίου, ενδέχεται να χρειαστεί μείωση του επιτοκίου».

Ωστόσο, επανέλαβε ότι θα αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο η αδυναμία στις εξαγωγές «επεκτείνεται στις επιχειρηματικές επενδύσεις, την απασχόληση και τις δαπάνες των νοικοκυριών», το πώς «μετακυλίονται στις τιμές καταναλωτή οι εμπορικές διαταραχές» και το «πώς εξελίσσονται οι πληθωριστικές προσδοκίες».

Ο Στίβεν Μπράουν, οικονομολόγος της Capital Economics για τη Βόρεια Αμερική, δήλωσε:

«Παραμένει ανοιχτή η πόρτα σε ακόμη μια μείωση των επιτοκίων φέτος, εάν, όπως αναμένουμε, παραμείνει αδύναμη η οικονομική ανάπτυξη και εάν διατηρηθούν υπό έλεγχο οι πιέσεις του δομικού πληθωρισμού.

Η απόφαση της Τράπεζας του Καναδά να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης δεν προκάλεσε έκπληξη μετά τα πρόσφατα πιο χαλαρά στοιχεία για την αγορά εργασίας και την άμβλυνση των ανοδικών κινδύνων πληθωρισμού, αν και ο σχετικά ουδέτερος τόνος της πολιτικής της δήλωσης υποδηλώνει ότι δεν αναμένεται απαραίτητα να μειώσει ξανά τα επιτόκια τον Οκτώβριο».