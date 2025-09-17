#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Microsoft: «Ενοίκιο» $6 δισ. για υπολογιστική ισχύ ΑΙ από τη Νορβηγία

Η βρετανική εταιρεία Nscale και η νορβηγική επενδυτική Aker θα παράσχουν «ασφαλή χωρητικότητα δικτύου και πλήρως ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια».

Δημοσιεύθηκε: 17 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:37

Η Microsoft θα πληρώσει 6,2 δισεκατομμύρια δολάρια για να νοικιάσει υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης στη Νορβηγία.

Η βρετανική εταιρεία κέντρων δεδομένων Nscale Global και η νορβηγική επενδυτική εταιρεία Aker θα παράσχουν τη χωρητικότητα, ανέφεραν οι εταιρείες σε ανακοίνωσή τους. Το έργο θα τροφοδοτείται από «ασφαλή χωρητικότητα δικτύου και πλήρως ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια».

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής λογισμικού στον κόσμο ενοικιάζει τελευταία περισσότερη χωρητικότητα cloud από τρίτους παρόχους, όπως η αμερικανική Coreweave. Την περασμένη εβδομάδα, η Microsoft υπέγραψε συμφωνία αξίας έως και 19,4 δισ. δολ. με τη Nebius. Τα λεγόμενα neocloud συνήθως χρησιμοποιούν τσιπ υψηλής ισχύος από τη Nvidia για την παροχή ισχύος τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνει το Bloomberg.

Προ ημερών, η Microsoft ανακοίνωσε ξεχωριστή συνεργασία με την Nscale για την ανάπτυξη ενός data centre κοντά στο Λονδίνο, με περισσότερες από 23.000 προηγμένες μονάδες επεξεργασίας γραφικών. Η Microsoft δήλωσε ότι θα δαπανήσει περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές cloud στο Ηνωμένο Βασίλειο τα επόμενα τέσσερα χρόνια — ανακοίνωση που συνέπεσε με την επίσημη επίσκεψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα.

Την ίδια στιγμή, η Nvidia δήλωσε ότι αποκτά μερίδιο μετοχών στην NScale επενδύοντας 500 εκατ. λίρες και προσδοκώντας έσοδα έως και 50 δισ. λίρες τα επόμενα έξι χρόνια.

