Επενδύει £500 εκατ. σε βρετανική εταιρεία η Nvidia

Ο Γένσεν Χουάνγκ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Nvidia, εκτίμησε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει υπερδύναμη στην τεχνητή νοημοσύνη», ανακοινώνοντας νέα επένδυση 500 εκατομμυρίων λιρών σε βρετανική εταιρεία.

Ο Χουάνγκ, ο οποίος θα συμμετάσχει μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ στο επίσημο δείπνο με τον βασιλιά Κάρολο το βράδυ της Τετάρτης, δήλωσε ότι αποκτά μερίδιο μετοχών στην NScale, βρετανική εταιρεία cloud computing, προβλέποντας ότι θα αποκομίσει έσοδα έως και 50 δισεκατομμύρια λίρες τα επόμενα έξι χρόνια.

«Είμαστε εδώ για να ανακοινώσουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει υπερδύναμη της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο.

Ο Χουάνγκ επικαλέστηκε τα βρετανικά πανεπιστήμια και αρκετές εταιρείες που ιδρύθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, από τον γίγαντα της τεχνητής νοημοσύνης DeepMind μέχρι την startup αυτοκινήτων χωρίς οδηγό Wayve.

Ο επικεφαλής της εταιρείας ημιαγωγών μίλησε καθώς η Κίνα απαγορεύει στις μεγαλύτερες εγχώριες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να αγοράζουν τσιπ Nvidia, σε μια ένδειξη της αυξανόμενης γεωπολιτικής μάχης για την κυριαρχία στο ΑΙ.

Ο Χουάνγκ δήλωσε «απογοητευμένος» από τις αναφορές ότι το Πεκίνο επέβαλε την απαγόρευση, προσθέτοντας: «Είναι ασφαλέστερο για τον κόσμο η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να συνεργαστούν στην τεχνητή νοημοσύνη και οι Κινέζοι ερευνητές να συνεργαστούν παρά να απομονωθούν».

Η αισιόδοξη δήλωση του Χουάνγκ σχετικά με το μέλλον της Βρετανίας ως υπερδύναμης τεχνητής νοημοσύνης μετριάστηκε από την προειδοποίηση ότι «η πρόκληση» είναι να εξασφαλιστεί αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για να τροφοδοτηθεί το απαραίτητο κύμα εργοστασίων δεδομένων που διψούν για ενέργεια. Είπε ότι θα χρειαστεί η παραγωγή ενέργειας από πυρηνικούς σταθμούς και αεριοστροβίλους.

Προέτρεψε επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο να αναπτύξει τα δικά του συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, παρά το τεράστιο κύμα επενδύσεων στις ΗΠΑ από τη Microsoft, την Google και την OpenAI που ανακοινώθηκε πρόσφατα.

«Κάθε χώρα θα πρέπει να δημιουργήσει τη δική της τεχνητή νοημοσύνη... Τα δεδομένα ανήκουν σε σας. Ανήκουν στον λαό σας. Δημιουργούνται από τον λαό σας, τις εταιρείες σας. Και θα πρέπει να είστε σε θέση να αξιοποιήσετε αυτά τα δεδομένα για το δικό σας εθνικό συμφέρον», είπε.