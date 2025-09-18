#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές μετά τη Fed - Νέο ρεκόρ για τον Nikkei

Η Mars ρίχνει €1 δισ. στην Ευρώπη ως το 2026

Eπενδύει σε εργοστάσια και «πράσινη» εφοδιαστική αλυσίδα, την ώρα που αναζητά έγκριση ΕΕ για την εξαγορά $35,9 δισ. της Kellanova, δημιουργού των Pop-Tarts.

Η Mars ρίχνει €1 δισ. στην Ευρώπη ως το 2026

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:05

Η Mars δεσμεύτηκε να επενδύσει 1 δισ. ευρώ στις ευρωπαϊκές δραστηριότητές της έως το τέλος του 2026, καθώς η ζήτηση για συσκευασμένα τρόφιμα επιβραδύνεται στις ΗΠΑ και η εταιρεία επιδιώκει την έγκριση της ΕΕ για την εξαγορά ύψους 35,9 δισ. δολ. της Kellanova, κατασκευάστριας των Pop-Tarts.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο οικογενειακός όμιλος πίσω από τα M&M’s και την τροφή για γάτες Whiskas θα επενδύσει στον εκσυγχρονισμό των εργοστασίων του στην Ευρώπη - μεταξύ άλλων του εργοστασίου σοκολάτας στην Πολωνία - και στην απανθρακοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, περιορίζοντας τις αγροτικές εκπομπές σε χώρες όπως η Ολλανδία.

Ο οικονομικός διευθυντής της Mars, Claus Aagaard, δήλωσε στους Financial Times ότι οι επενδύσεις έχουν στόχο την εξισορρόπηση των δραστηριοτήτων μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.

«Τα τελευταία 10 χρόνια, η μεγαλύτερη ανάπτυξη στα συσκευασμένα τρόφιμα ήρθε από τις ΗΠΑ. Θα θέλαμε πραγματικά να εξισορροπήσουμε αυτήν την τάση, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης στις ΗΠΑ ίσως είναι λίγο πιο αργός από ό,τι στο παρελθόν».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σύμβουλοι Επικοινωνίας: Γιατί ο ρόλος τους πρέπει να επανεξεταστεί

Alamos Gold: Πουλά για $470 εκατ. τα περιουσιακά της στοιχεία στην Τουρκία

Discount 67% για τις νέες μετοχές που εκδίδει η Orsted

H διαθήκη του Αρμάνι ανοίγει δρόμο για πώληση της εταιρείας του

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο