Η Mars ρίχνει €1 δισ. στην Ευρώπη ως το 2026

Η Mars δεσμεύτηκε να επενδύσει 1 δισ. ευρώ στις ευρωπαϊκές δραστηριότητές της έως το τέλος του 2026, καθώς η ζήτηση για συσκευασμένα τρόφιμα επιβραδύνεται στις ΗΠΑ και η εταιρεία επιδιώκει την έγκριση της ΕΕ για την εξαγορά ύψους 35,9 δισ. δολ. της Kellanova, κατασκευάστριας των Pop-Tarts.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο οικογενειακός όμιλος πίσω από τα M&M’s και την τροφή για γάτες Whiskas θα επενδύσει στον εκσυγχρονισμό των εργοστασίων του στην Ευρώπη - μεταξύ άλλων του εργοστασίου σοκολάτας στην Πολωνία - και στην απανθρακοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, περιορίζοντας τις αγροτικές εκπομπές σε χώρες όπως η Ολλανδία.

Ο οικονομικός διευθυντής της Mars, Claus Aagaard, δήλωσε στους Financial Times ότι οι επενδύσεις έχουν στόχο την εξισορρόπηση των δραστηριοτήτων μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.

«Τα τελευταία 10 χρόνια, η μεγαλύτερη ανάπτυξη στα συσκευασμένα τρόφιμα ήρθε από τις ΗΠΑ. Θα θέλαμε πραγματικά να εξισορροπήσουμε αυτήν την τάση, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης στις ΗΠΑ ίσως είναι λίγο πιο αργός από ό,τι στο παρελθόν».