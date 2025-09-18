#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα κέρδη η Hyundai

Η αυτοκινητοβιομηχανία προσπαθεί να αποφύγει τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ, αυξάνοντας τις επενδύσεις στις ΗΠΑ. Στόχος της να παράγει στην Αμερική το 80% και πλέον των οχημάτων που πουλά στην χώρα ως το 2030.

Αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα κέρδη η Hyundai

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:11

Η Hyundai Motor Co. αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα έσοδα φέτος, αν και εκτίμησε ότι τα κέρδη της θα είναι χαμηλότερα από τα αναμενόμενα, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία, προσπαθεί να αποφύγει τους δασμούς, αυξάνοντας τις επενδύσεις στις ΗΠΑ, μεταδίδει το Bloomberg. 

Η τρίτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του κόσμου ανακοίνωσε ότι αναμένει η αύξηση των εσόδων της θα κυμανθεί από 5% έως 6% φέτος, δύο ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα δηλαδή από ότι είχε προβλέψει τον Ιανουάριο. Από την άλλη πλευρά, αναμένει ότι τα κέρδη της θα παρουσιάσουν άνοδο 6%-7%, μια ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερη από ότι αρχικά αναμενόταν.

Παράλληλα η Hyundai εμμένει στον στόχο της για πωλήσεις 5,55 εκατ. οχημάτων ετησίως έως το 2030, υψηλότερες δηλαδή κατά ένα τρίτο σε σχέση με τον στόχο για το 2025. Περίπου το 60% αυτών θα είναι ηλεκτροκίνητα. Για να το πετύχει αυτό, εμπλουτίζει με τέσσερα νέα μοντέλα τη σειρά υβριδικών οχημάτων της, ώστε αυτά να φτάσουν τα 18 για τα brand Hyundai και Genesis Premium.

Ακόμη η εταιρεία εισέρχεται στην αγορά μεσαίου μεγέθους ημιφορτηγών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων και λανσάρει το πρώτο όχημα διευρυμένης αυτονομίας το 2027.

Τέλος η Hyundai στοχεύει επίσης να μειώσει το κόστος των μπαταριών κατά 30% έως το 2027, ώστε να καταστήσει τα ηλεκτρικά της μοντέλα πιο ανταγωνιστικά.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο, η Hyundai δεσμεύτηκε να επενδύσει τελικά στις ΗΠΑ $26 δισ. έως το 2028, έναντι $21 δισ. που είχε δεσμευτεί να δαπανήσει αρχικά. Η ανακοίνωση αυτή, φαίνεται να εναρμονίζεται με το νέο σχέδιο της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο η Hyundai επιδιώκει να παράγει στην Αμερική το 80% και πλέον των οχημάτων που πουλά στην χώρα ως το 2030.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Tesla: Διακανονισμός σε δύο αγωγές για θανάτους με οχήματά της

«Τσεκούρι» σε επιπλέον 1.000 θέσεις εργασίας από τη Ford

Μειώθηκε το εμπορικό έλλειμα της Ινδίας τον Αύγουστο

Omoda & Jaecoo: Παρουσίασε το νέο Omoda 9 SHS στην Auto Thessaloniki 2025

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο