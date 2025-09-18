Αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα κέρδη η Hyundai

Η Hyundai Motor Co. αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα έσοδα φέτος, αν και εκτίμησε ότι τα κέρδη της θα είναι χαμηλότερα από τα αναμενόμενα, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία, προσπαθεί να αποφύγει τους δασμούς, αυξάνοντας τις επενδύσεις στις ΗΠΑ, μεταδίδει το Bloomberg.

Η τρίτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του κόσμου ανακοίνωσε ότι αναμένει η αύξηση των εσόδων της θα κυμανθεί από 5% έως 6% φέτος, δύο ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα δηλαδή από ότι είχε προβλέψει τον Ιανουάριο. Από την άλλη πλευρά, αναμένει ότι τα κέρδη της θα παρουσιάσουν άνοδο 6%-7%, μια ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερη από ότι αρχικά αναμενόταν.

Παράλληλα η Hyundai εμμένει στον στόχο της για πωλήσεις 5,55 εκατ. οχημάτων ετησίως έως το 2030, υψηλότερες δηλαδή κατά ένα τρίτο σε σχέση με τον στόχο για το 2025. Περίπου το 60% αυτών θα είναι ηλεκτροκίνητα. Για να το πετύχει αυτό, εμπλουτίζει με τέσσερα νέα μοντέλα τη σειρά υβριδικών οχημάτων της, ώστε αυτά να φτάσουν τα 18 για τα brand Hyundai και Genesis Premium.

Ακόμη η εταιρεία εισέρχεται στην αγορά μεσαίου μεγέθους ημιφορτηγών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων και λανσάρει το πρώτο όχημα διευρυμένης αυτονομίας το 2027.

Τέλος η Hyundai στοχεύει επίσης να μειώσει το κόστος των μπαταριών κατά 30% έως το 2027, ώστε να καταστήσει τα ηλεκτρικά της μοντέλα πιο ανταγωνιστικά.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο, η Hyundai δεσμεύτηκε να επενδύσει τελικά στις ΗΠΑ $26 δισ. έως το 2028, έναντι $21 δισ. που είχε δεσμευτεί να δαπανήσει αρχικά. Η ανακοίνωση αυτή, φαίνεται να εναρμονίζεται με το νέο σχέδιο της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο η Hyundai επιδιώκει να παράγει στην Αμερική το 80% και πλέον των οχημάτων που πουλά στην χώρα ως το 2030.