Αμετάβλητα τα επιτόκια από την Τράπεζα της Αγγλίας

Σταθερά, στο 4%, διατήρησε τα επιτόκια η Τράπεζα της Αγγλίας στη σημερινή της συνεδρίαση.

Ανακοίνωσε επίσης ότι επιβραδύνει το ρυθμό του προγράμματος ποσοτικής σύσφιξης και απομακρύνεται από τις πωλήσεις μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο στις ταραγμένες αγορές ομολόγων.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ψήφισαν με 7-2 υπέρ της επιβράδυνσης του ετήσιου ρυθμού πώλησης των κρατικών ομολόγων που αγόρασε από το 2009 έως το 2021, από 100 δισεκατομμύρια λίρες σε 70 δισεκατομμύρια λίρες, σε γενικές γραμμές σε συμφωνία με τη μέση πρόβλεψη της δημοσκόπησης του Reuters για μείωση σε 67,5 δισεκατομμύρια.

«Ο νέος στόχος σημαίνει ότι η κεντρική τράπεζα μπορεί να συνεχίσει να μειώνει το μέγεθος του ισολογισμού της Τράπεζας σε συμφωνία με τους στόχους της νομισματικής πολιτικής, συνεχίζοντας παράλληλα να ελαχιστοποιεί τον αντίκτυπο των συνθηκών της αγοράς κρατικών ομολόγων», δήλωσε ο διοικητής Andrew Bailey.

Η επιβράδυνση είναι η πρώτη από τότε που η Τράπεζα της Αγγλίας άρχισε το 2022 να μειώνει τα ομόλογα που κατείχε, τα οποία είχαν αγοραστεί μεταξύ 2009 και 2021 έναντι £875 δισ. με σκοπό την τόνωση της οικονομίας.

Η κεντρική τράπεζα είχε μειώσει τα επιτόκια τον Αύγουστο, από 4,25% σε 4%, δηλώνοντας ότι θα ακολουθήσει μια «σταδιακή και προσεκτική» προσέγγιση στη νομισματική χαλάρωση, λαμβάνοντας υπόψη τις πληθωριστικές πιέσεις, αλλά και την ανάγκη προώθησης της ανάπτυξης και των επενδύσεων.

Ο επίμονος πληθωρισμός περιορίζει την πιθανότητα τέταρτης μείωσης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας φέτος, σχολίασε ο Scott Gardner, υπεύθυνος στρατηγικής επενδύσεων στην Nutmeg, εταιρεία διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που ανήκει στην JP Morgan.

με πληροφορίες από Reuters, CNBC