#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Βρετανία: Τρεις συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Πρόκειται για δύο άνδρες και μια γυναίκα. Κατηγορούνται για αδικήματα με βάση τον νόμο περί Εθνικής Ασφάλειας, που τέθηκε σε ισχύ πριν από δύο χρόνια. Συνεχίζεται η έρευνα.

Βρετανία: Τρεις συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:53

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε σήμερα τρεις ανθρώπους με την υποψία ότι βοήθησαν ξένη υπηρεσία πληροφοριών, λέγοντας ότι η έρευνα σχετίζεται με τη Ρωσία, σε μια ακόμα υπόθεση που φέρεται να συνδέεται με δραστηριότητες κατασκοπείας για λογαριασμό της Μόσχας στη Βρετανία.

Οι τρεις συλληφθέντες –δύο άνδρες, ηλικίας 41 και 46 ετών, και μια 35χρονη γυναίκα—συνελήφθησαν στο Έσεξ, ανατολικά του Λονδίνου, κατηγορούμενοι για αδικήματα με βάση τον Νόμο περί Εθνικής Ασφάλειας, που τέθηκε σε ισχύ πριν από δύο χρόνια δίνοντας νέες εξουσίες για τη στοχοποίηση απειλών από ξένα κράτη.

«Μέσω των πρόσφατων περιπτώσεών μας για την εθνική ασφάλεια, βλέπουμε ότι αυξάνεται ο αριθμός των προσώπων (…) που στρατολογούνται από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών», δήλωσε ο διοικητής Ντομινίκ Μέρφι, επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της αστυνομίας του Λονδίνου.

Το Λονδίνο έχει κατ' επανάληψη κατηγορήσει τη Ρωσία ή τους πράκτορές της ότι κρύβονται πίσω από συνομωσίες κατασκοπείας και αποστολές δολιοφθοράς στη Βρετανία και σε όλη την Ευρώπη, με τον επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας αντικατασκοπείας να δηλώνει ότι Ρώσοι πράκτορες προσπαθούν να προκαλέσουν «χάος».

Το Κρεμλίνο αρνείται τις κατηγορίες, λέγοντας ότι η βρετανική κυβέρνηση κατ’ επανάληψη κατηγορεί τη Ρωσία για οτιδήποτε «κακό» συμβαίνει στη Βρετανία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΕ: Ξεκινούν συνομιλίες για συμμετοχή Βρετανίας-Καναδά στο SAFE

Βρετανία-μεταναστευτικό: «Θα προχωρήσει» η συμφωνία με τη Γαλλία

Ισραηλινός ΥΠΑΜ: «Μήνυμα» στους εχθρούς μας η εκτόξευση νέου κατασκοπευτικού δορυφόρου

Πολωνία: Αυξημένη δραστηριότητα drones κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο