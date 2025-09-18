#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κρεμλίνο: Παραιτήθηκε ο αναπληρωτής προσωπάρχης της προεδρίας, Ντμίτρι Κόζακ

Δεν δόθηκαν ωστόσο διευκρινίσεις για τον λόγο της παραίτησής του, ή το τί θα κάνει στη συνέχεια.

Κρεμλίνο: Παραιτήθηκε ο αναπληρωτής προσωπάρχης της προεδρίας, Ντμίτρι Κόζακ

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:20

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Ντμίτρι Κόζακ, αναπληρωτής προσωπάρχης της ρωσικής προεδρίας, παραιτήθηκε, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει την αιτία ή τι θα κάνει στη συνέχεια.

Το ειδησεογραφικό μέσο RBC είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι ο Κόζακ είχε στείλει επιστολή παραίτησης και ότι εξετάζει διάφορες επιλογές για να απασχοληθεί στον επιχειρηματικό τομέα.

Σε ερώτηση για το δημοσίευμα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Ντμίτρι Νικολάγεβιτς Κόζακ παραιτήθηκε, με δική του πρωτοβουλία».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πούτιν-Μόντι: Στρατηγική συνεργασία Ινδίας-Ρωσίας στο επίκεντρο

Κρεμλίνο: Η κατάσχεση ρωσικών assets θα πλήξει το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα

Μεντβέντεφ σε ΕΕ: Θα δράσουμε κατά όσων επιχειρήσουν να «κλέψουν» ρωσικά assets

Κρεμλίνο: Σε «παύση» οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο