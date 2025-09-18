#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Μεγάλη πτώση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας υποχώρησαν στις 231.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου από 263.000 μια εβδομάδα νωρίτερα.

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:42

O αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας κατέγραψε απότομη βουτιά την περασμένη εβδομάδα. 

Ειδικότερα, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας υποχώρησαν στις 231.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου από 263.000 μια εβδομάδα νωρίτερα. 

Αυτή είναι η μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στις 240.000.

Ο μέσος όρος των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες, μια λιγότερο ευμετάβλητη μέτρηση, διολίσθησε στις 240.000 από 240.750  μια εβδομάδα νωρίτερα. 

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των Αμερικανών που συνεχίζουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας έπεσε στο 1,92 εκατ. από 1,927 εκατ. 

