Πυροβολισμοί στα σύνορα Δ. Όχθης-Ιορδανίας, νεκροί δύο Ισραηλινοί

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο πέρασμα Άλενμπι. Μεταξύ των θυμάτων ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες.

Πυροβολισμοί στα σύνορα Δ. Όχθης-Ιορδανίας, νεκροί δύο Ισραηλινοί

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:53

Ο ισραηλινός στρατός ενημερώθηκε για περιστατικό με πυροβολισμούς στο πέρασμα Άλενμπι, μεταξύ της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο δύο Ισραηλινών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης είναι ανάμεσα στους νεκρούς.

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr

