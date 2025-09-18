#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ισραήλ: Εντολή για εκκένωση χωριών στον νότιο Λίβανο

«Ο στρατός θα επιτεθεί σε στρατιωτική υποδομή που ανήκει στη Χεζμπολάχ, σε απάντηση στις προσπάθειές της να αποκαταστήσει τις δραστηριότητές της στην περιοχή», αναφέρει ισραηλινή ανακοίνωση στα αραβικά.

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:42

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή εκκένωσης χωριών του νοτίου Λιβάνου ενόψει πληγμάτων κατά του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ.

«Ο στρατός άμυνας θα επιτεθεί σε στρατιωτική υποδομή που ανήκει στη Χεζμπολάχ, τρομοκρατική οργάνωση, σε αρκετές περιοχές του νοτίου Λιβάνου στο εγγύς μέλλον, σε απάντηση στις απαγορευμένες προσπάθειές της να αποκαταστήσει τις δραστηριότητές της στην περιοχή», έγραψε σήμερα στα αραβικά ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, συνταγματάρχης Αβισάι Αντράι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

