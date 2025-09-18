#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Συνάντηση του Μαχμούντ Αμπάς με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα

Η τελευταία φορά που ο Μαχμούντ Αμπάς είχε επισκεφθεί την Άγκυρα ήταν στις 14-15 Αυγούστου 2024, λίγο μετά τη δολοφονία του επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια.

Συνάντηση του Μαχμούντ Αμπάς με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:46

Με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Παρών στη συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Μαχμούντ Αμπάς ήταν και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Η τελευταία φορά που ο Μαχμούντ Αμπάς είχε επισκεφθεί την Άγκυρα ήταν στις 14-15 Αυγούστου 2024, λίγο μετά τη δολοφονία του επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια. Τότε, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος είχε απευθύνει ομιλία στην τουρκική Εθνοσυνέλευση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Κλείδωσε για την Τρίτη το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν

Τουρκικό αίτημα για ένταξη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE

Ιταλός ΥΠΑΜ: Στον ΟΗΕ θα στηρίξουμε τη διακήρυξη για σύσταση κράτους Παλαιστίνης

Ερντογάν: Οι ΗΠΑ να χορηγήσουν βίζα στην αντιπροσωπεία των Παλαιστινίων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο