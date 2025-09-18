#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Μήνυση σε Ticketmaster, Live Nation για παράνομες τακτικές μεταπώλησης εισιτηρίων

η Ticketmaster ελέγχει περίπου το 80% της έκδοσης εισιτηρίων για σημαντικούς συναυλιακούς χώρους, και από το 2019 έως το 2024, οι καταναλωτές ξόδεψαν πάνω από $82 δισ. αγοράζοντας εισιτήρια μέσω της πλατφόρμας.

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:54

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) κατέθεσε αγωγή την Πέμπτη κατά της Ticketmaster και της Live Nation Entertainment για αυτό που χαρακτήρισε ως “παράνομες” τακτικές μεταπώλησης εισιτηρίων.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η αγωγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια. Επτά πολιτείες συμμετείχαν στην αγωγή, μεταξύ των οποίων η Φλόριντα, το Ιλινόι και η Βιρτζίνια.

Στην κατάθεση, η FTC ανέφερε ότι οι εταιρείες «σιωπηρά συνεργάστηκαν» με μεταπωλητές, επιτρέποντάς τους να «αγοράζουν παράνομα» εισιτήρια ώστε να αυξήσουν τα κέρδη τους.

«Η παράνομη συμπεριφορά της Ticketmaster και της Live Nation υπονομεύει την επιθυμία των καλλιτεχνών να διατηρούν προσιτές τιμές εισιτηρίων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των απλών αμερικανικών οικογενειών, κοστίζοντας στους απλούς θαυμαστές εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο», αναφέρει η αγωγή.

Σύμφωνα με την FTC, η Ticketmaster ελέγχει περίπου το 80% της έκδοσης εισιτηρίων για σημαντικούς συναυλιακούς χώρους, και από το 2019 έως το 2024, οι καταναλωτές ξόδεψαν πάνω από 82 δισεκατομμύρια δολάρια αγοράζοντας εισιτήρια μέσω της πλατφόρμας.

Η Ticketmaster και η Live Nation δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

