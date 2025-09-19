#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μακρόν: «Καταστρέφει την εικόνα του Ισραήλ» ο πόλεμος του Νετανιάχου στη Γάζα

Οι σχέσεις ανάμεσα σε Παρίσι και Τελ Αβίβ, έχουν ενταθεί αφού ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, μαζί με άλλες χώρες, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:09

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι ο πόλεμος που διεξάγει το Τελ Αβίβ στη Γάζα καταστρέφει την αξιοπιστία του Ισραήλ, μεταδίδει το Politico.

«Τέτοιου είδους επιχειρήσεις στη Γάζα είναι εντελώς αντιπαραγωγικές», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξή του στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12. «Προκαλείτε τόσα πολλά θύματα μεταξύ των αμάχων που καταστρέφετε ολοσχερώς την αξιοπιστία και την εικόνα του Ισραήλ όχι μόνο στην περιοχή αλλά και στην παγκόσμια κοινή γνώμη», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται, πως αυτή την εβδομάδα οι IDF ξεκίνησαν νέα χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, την οποία ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε «τεράστιο λάθος».

Οι σχέσεις ανάμεσα σε Παρίσι και Τελ Αβίβ, έχουν ενταθεί αφού ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε την οργή του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο ότι τροφοδοτεί τον αντισημιτισμό και ανταμείβει την «τρομοκρατία της Χαμάς». Στο ίδιο πλαίσιο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξετάζουν μια σειρά από αντίμετρα, όπως το κλείσιμο του γαλλικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ.

Από την πλευρά του ο Μακρόν απέρριψε τις κατηγορίες περί αντισημιτισμού, εμμένοντας στη θέση για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Συγκεκριμένα στην συνέντευξή στο Channel 12, υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή είναι «ο καλύτερος τρόπος για να απομονωθεί η Χαμάς» προειδοποιώντας πως η Γενική Συνέλευση είναι πιθανώς η τελευταία ευκαιρία, για να αναγνωριστεί κράτος Παλαιστίνης προτού η λύση των δύο κρατών καταστεί αδύνατη.

