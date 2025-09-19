#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γαλλία: Τελεσίγραφο των συνδικάτων στον νέο πρωθυπουργό

Την απειλή νέων απεργιακών κινητοποιήσεων κατά των κυβερνητικών πολιτικών λιτότητας επισείουν τα οκτώ βασικά συνδικάτα της χώρας. «"Όχι" σε μειώσεις μισθών, συντάξεων και παροχών, πάρτε τα απ' τους πλούσιους».

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:21

Την απειλή νέων απεργιακών κινητοποιήσεων κατά των κυβερνητικών πολιτικών οικονομικής λιτότητας επισείουν τα οκτώ βασικά συνδικάτα της Γαλλίας, καλώντας ταυτόχρονα τον εντολοδόχο πρωθυπουργό της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνί (φωτ.) να συναντηθεί μαζί τους το αργότερο ως την ερχόμενη Τετάρτη. Στον απόηχο των χθεσινών απεργιών, οι οποίες θεωρήθηκαν λίγο-πολύ επιτυχείς από τα συνδικάτα, εκπρόσωποί τους συναντήθηκαν σήμερα Παρασκευή στο Παρίσι για να διαβουλευτούν σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Όπως δήλωσε μετά το πέρας της συνάντησης ο εκπρόσωπος του συνδικάτου CGT Τομά Βασερόν, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα πρέπει να παράσχει διαβεβαιώσεις ότι μια σειρά από μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, όπως για παράδειγμα οι μειώσεις συντάξεων, κοινωνικών παροχών και μισθών στον δημόσιο τομέα, δεν θα εφαρμοστούν, όπως άλλωστε και η αναμόρφωση του γαλλικού συνταξιοδοτικού και ασφαλιστικού συστήματος.

«Πρόκειται για τελεσίγραφο. Οι θυσίες του κόσμου της εργασίας δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν», δήλωσε ο ο εκπρόσωπος του συνδικάτου CGT, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση θα πρέπει να στραφεί προς τη φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών και των υψηλών εισοδημάτων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

