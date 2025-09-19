Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας

Συναγερμός σήμανε στην Εσθονία, καθώς ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη σήμερα Παρασκευή, δήλωσαν ευρωπαϊκές και νατοϊκές πηγές.

Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκαν ρωσικές εναέριες παραβιάσεις τόσο στη Ρουμανία όσο και στην Πολωνία.

Η κυβέρνηση της Εσθονίας ανέφερε πως τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη ΜIG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για 12 λεπτά.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας χαρακτήρισε το περιστατικό ως «πρωτοφανώς βίαιο», μεταδίδει το Reuters.

«Η Ρωσία έχει παραβιάσει τον εσθονικό εναέριο χώρο τέσσερις φορές ήδη φέτος, κάτι που είναι απαράδεκτο από μόνο του, αλλά η σημερινή παραβίαση δείχνει πρωτόγνωρο θράσος», δήλωσε ο Μάργκους Τσάχκνα.

«Οι συνεχώς αυξανόμενες δοκιμασίες κατά των συνόρων και η επιθετικότητα της Ρωσίας πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχεία ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης», πρόσθεσε.

Η Εσθονία δήλωσε ότι επέδωσε νότα διαμαρτυρίας στον ανώτατο Ρώσο διπλωμάτη στη χώρα.

Ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας, το Ταλίν ανέφερε τον Μάιο ότι η Μόσχα έστειλε για μικρό χρονικό διάστημα ένα μαχητικό αεροσκάφος στον εναέριο χώρο χώρας μέλους του ΝΑΤΟ πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, κατά τη διάρκεια προσπάθειας να σταματήσει ένα πετρελαιοφόρο που είχε προορισμό τη Ρωσία, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκε στον «σκιώδη στόλο» που αψηφά τις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

