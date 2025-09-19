ΟΗΕ: Επανέρχονται οι κυρώσεις κατά του Ιράν

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, καταψήφισε σχέδιο ψηφίσματος που αφορά τον μηχανισμό «snapback» των κυρώσεων κατά του Ιράν, στο πλαίσιο του Κοινού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Δράσης (JCPOA) του 2015 και του ψηφίσματος 2231.

Το κείμενο του ψηφίσματος, που κατατέθηκε από τη Νότια Κορέα (που ασκεί καθήκοντα προεδρίας), προέβλεπε τη συνέχιση της άρσης κυρώσεων. Καθώς δεν εγκρίθηκε, οι κυρώσεις πρόκειται να επανέλθουν μετά τις 27 Σεπτεμβρίου, εκτός εάν μέχρι τότε υπάρξει κάποια συμφωνία. Πρόκειται για τις κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας που είχαν τερματιστεί το 2015.

To αποτέλεσμα της ψηφοφορίας περιλάμβανε 4 ψήφους υπέρ, 9 κατά και 2 αποχές. Υπέρ τάχθηκαν η Ρωσία, η Κίνα, το Πακιστάν και η Αλγερία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Δανία, η Ελλάδα, η Σλοβενία, η Σομαλία, η Σιέρα Λεόνε και ο Παναμάς καταψήφισαν το σχέδιο ψηφίσματος, ενώ η Γουιάνα και Δημοκρατία της Κορέας δήλωσαν αποχή.

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Α. Μπαλτά, στην επεξήγηση ψήφου τόνισε τρία σημεία:

Πρώτον, επανέλαβε «την ανησυχία μας για την έκταση και τη φύση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν», σημειώνοντας ότι «το Ιράν δεν έχει ακόμη απαντήσει επαρκώς σε αυτές τις ανησυχίες». Υπογράμμισε ότι «οι επιθεωρήσεις του IAEA, όπως προβλέπονται στη JCPOA, δεν έχουν επαναληφθεί, και πληροφορίες για το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου δεν έχουν παρασχεθεί». Αναγνώρισε, πάντως, ότι «τα πρόσφατα βήματα που έγιναν από το Ιράν είναι ευπρόσδεκτα και θετική δήλωση προθέσεων, αλλά πρέπει να ακολουθηθούν από απτές δεσμεύσεις».

Δεύτερον, τόνισε ότι «αυτή η ψηφοφορία δεν σηματοδοτεί το τέλος του δρόμου. Αντίθετα, θα πρέπει να είναι αφετηρία να εντείνουμε τις προσπάθειές μας προς μια διπλωματική επίλυση».

Τρίτον, ενόψει της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου, επισήμανε ότι «τώρα είναι η στιγμή να μιλήσουμε και να διαπραγματευτούμε ουσιαστικά», καθώς «ο διάλογος και η διπλωματία παραμένουν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι «αυτό δεν είναι το τέλος της διπλωματίας, αλλά ας εκμεταλλευτούμε την παρούσα στιγμή».

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, χαιρέτισε την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επαναφορά κυρώσεων κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι «κάναμε ακόμη ένα βήμα προς την επιβολή κυρώσεων στο ιρανικό καθεστώς. Είναι καλό που ο κόσμος ξύπνησε και ενώθηκε στη μάχη ενάντια στη βία και την τρομοκρατία της Τεχεράνης προς τον δυτικό κόσμο».

Τόνισε ότι «το κράτος του Ισραήλ δεν θα ανεχτεί καμία πυρηνική απειλή από το Ιράν».

Ιράν: Παράνομη η επαναφορά των κυρώσεων

Ο Ιρανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη χαρακτήρισε «εσπευσμένη, άσκοπη και παράνομη» την ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας υπέρ της επαναφοράς των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης λόγω του πυρηνικού της προγράμματος.

«Το Ιράν δεν αναγνωρίζει καμιά υποχρέωση για να την εφαρμόσει», δήλωσε ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας το μέτρο αυτό «πολιτική εξαναγκασμού».

Η πόρτα της διπλωματίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν είναι κλειστή, δήλωσε ο ίδιος στους δημοσιογράφους, μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας να μην προχωρήσει στην οριστική άρση των κυρώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο πρέσβης είπε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί θα συναντηθεί με τους Ευρωπαίους ομολόγους του στη Νέα Υόρκη την ερχόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη καταδίκασε την κίνηση της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας (χώρες γνωστές ως Ε3) για την εκ νέου επιβολή των κυρώσεων, χαρακτηρίζοντάς την «παράνομη, αδικαιολόγητη και προκλητική» και τονίζοντας ότι υπονομεύει σοβαρά τις διπλωματικές διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη. Υπογράμμισε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να απαντήσει κατάλληλα σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Τον περασμένο μήνα οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες εκκίνησαν μια διαδικασία 30 ημερών για την επαναφορά των κυρώσεων, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι δεν τήρησε τη συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις που είχε ως στόχο να την εμποδίσει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν αρνείται ότι έχει τέτοια πρόθεση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ