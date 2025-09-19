#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

BBC: Οι ρωσικές απώλειες στον πόλεμο της Ουκρανίας ξεπέρασαν τους 133.000 νεκρούς

Ταυτοποίησαν τα ονόματα 133.117 Ρώσων στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 23:02

Το BBC (ρωσική υπηρεσία) σε συνεργασία με τον ρωσικό ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediazona και ομάδα εθελοντών χρησιμοποιώντας ανοιχτές πηγές (δημοσιευμένες νεκρολογίες στον Τύπο, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανακοινώσεις τοπικών αρχών) ταυτοποίησαν τα ονόματα 133.117 Ρώσων στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο αριθμός αυτός είναι κατά 5.000 μεγαλύτερος από αυτόν που ανακοινώθηκε στην τελευταία αναφορά των εν λόγω μέσων ενημέρωσης για τους ταυτοποιημένους θανάτους Ρώσων στρατιωτικών, που δημοσιεύθηκε πριν από δύο εβδομάδες στις 5 Σεπτεμβρίου.

Το 28% των πεσόντων είναι άνθρωποι που υπέγραψαν σύμβαση με τον στρατό μετά την έναρξη του πολέμου. Οι συντάκτες της έρευνας επισημαίνουν ότι το ποσοστό των συμβασιούχων αυξάνεται. Η δεύτερη κατηγορία ως προς το επίπεδο των απωλειών είναι οι κρατούμενοι που εστάλησαν στο μέτωπο από τις αποικίες κρατουμένων, επισημαίνεται στην έρευνα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

