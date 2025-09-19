#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εγκρίθηκε ψήφισμα για συμμετοχή της Παλαιστίνης στην 80ή Σύνοδο του ΟΗΕ

Με 145 ψήφους υπέρ, η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή τη συμμετοχή του Κράτους της Παλαιστίνης στις εργασίες. Ποιες ήταν οι πέντε αρνητικές ψήφοι και οι έξι αποχές.

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:35

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε με 145 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 6 αποχές το σχέδιο Ψηφίσματος A/80/L.2/Rev.1 που αφορά τη συμμετοχή του Κράτους της Παλαιστίνης στις εργασίες της 80ής Συνόδου.

Κατά ψήφισαν το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δημοκρατία του Παλάου, η Παραγουάη και το Ναουρού.

Αποχή δήλωσαν έξι χώρες, η Αλβανία, η Ουγγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, το Φίτζι, η Παπούα Ν. Γουινέα και ο Παναμάς, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών στήριξε την πρόταση.

Το ψήφισμα, που εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, ζητάει την αναίρεση της απόφασης των ΗΠΑ και αποτελεί σημαντική πολιτική δήλωση για την ενίσχυση της θέσης της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, εν μέσω των συνεχιζόμενων διεθνών συζητήσεων για την ειρηνική διευθέτηση του Μεσανατολικού.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

