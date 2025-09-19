#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου

«Ετοιμάζουμε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, όπως μεγάλης κλίμακας αγορά Boeing, ένα σημαντικό ντιλ για τα F-16 και συζητήσεις για τα F-35 που αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:19

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα φιλοξενήσει τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου και ότι αναμένει να ολοκληρώσουν συμφωνίες για το εμπόριο και τον στρατό.

«Εργαζόμαστε για πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον Πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16, και της συνέχισης των συζητήσεων για τα F-35, τις οποίες αναμένουμε να ολοκληρώσουμε θετικά,» έγραψε στο Truth Social.

