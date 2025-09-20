Πρώτη αναβάθμιση από το 2021 για την Ιταλία

Η Ιταλία έλαβε την πρώτη της αναβάθμιση από τον οίκο Fitch Ratings από το 2021, καθώς ο πιστοληπτικός αξιολογητής επιβράβευσε την κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι για τις προσπάθειες μείωσης του ελλείμματος.

Σε ανακοίνωση της Παρασκευής, η εταιρεία αναβάθμισε την αξιολόγησή της για την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης κατά μία βαθμίδα σε BBB+, τρεις βαθμίδες πάνω από την κατηγορία «junk». Προσέθεσε ότι η αξιολόγηση έχει πλέον σταθερή προοπτική.

«Η αναβάθμιση αντανακλά αυξημένη εμπιστοσύνη στη δημοσιονομική πορεία της Ιταλίας, η οποία στηρίζεται σε ένα αυξανόμενο ιστορικό δημοσιονομικής σύνεσης και ισχυρής δέσμευσης για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων στο πλαίσιο του νέου δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ», ανέφερε ο Fitch σε έκθεση την Παρασκευή. «Ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον, η συνεχιζόμενη δυναμική μεταρρυθμίσεων και η μείωση των εξωτερικών ανισορροπιών ενισχύουν περαιτέρω τα πιστωτικά μεγέθη της Ιταλίας».

Η αναβάθμιση, μόλις μία εβδομάδα μετά την υποβάθμιση της Γαλλίας από τον Fitch, αναδεικνύει πώς αλλάζουν οι ισορροπίες για τους μεγαλύτερους δανειολήπτες της Ευρώπης, σημειώνει το Bloomberg. Σε αντίθεση με τον βόρειο γείτονά της, ο οποίος αντιμετωπίζει πολιτικές αναταράξεις λόγω των προσπαθειών να μειώσει το έλλειμμα κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιταλία βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης αυτού του στόχου ήδη από το επόμενο έτος και απολαμβάνει ασυνήθιστη πολιτική σταθερότητα υπό τη Μελόνι.

Αυτό αποτελεί αξιοσημείωτη αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν, όταν η χώρα θεωρούνταν συχνά ο αδύναμος κρίκος της ευρωζώνης και άλλαζε κυβέρνηση με σχετική συχνότητα.

«Επαναφέραμε την Ιταλία στον σωστό δρόμο», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι σε ανακοίνωση μετά την έκθεση του Fitch, επικαλούμενος «πολλή μελέτη, πολλή δουλειά, σοβαρή και διακριτική».

Η αναβάθμιση του οίκου βασίζεται στην παραδοχή ότι η κυβέρνηση θα καταφέρει να τηρήσει τα σχέδιά της για μείωση του ελλείμματος. Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι προετοιμάζουν ήδη τον προϋπολογισμό που θα ενσωματώνει τον στόχο για το επόμενο έτος, ο οποίος θα εγκριθεί από τη Μελόνι και το υπουργικό συμβούλιο πριν από το τέλος του μήνα.

Οι επενδυτές έχουν ήδη αλλάξει σημαντικά στάση έναντι της Ιταλίας, με το περιθώριο απόδοσης των 10ετών ομολόγων της σε σχέση με τα αντίστοιχα της Γερμανίας —ένα μέτρο κινδύνου στην περιοχή— να βρίσκεται πλέον κάτω από τις 80 μονάδες βάσης, λιγότερο από το ένα τρίτο του επιπέδου όταν η πρωθυπουργός ανέλαβε καθήκοντα το 2022.

Το κόστος δανεισμού της χώρας έχει μειωθεί τόσο, ώστε η κυβέρνηση να διαθέτει πλέον ένα απρόσμενο δημοσιονομικό όφελος πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για τον σχεδιασμό της. Ωστόσο, με το χρέος να υπερβαίνει το 130% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια τεράστια πρόκληση για την αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών.

Η αναβάθμιση από τον Fitch στρέφει τώρα την προσοχή στον οίκο Moody’s Ratings, του οποίου η αξιολόγηση για την Ιταλία βρίσκεται μία βαθμίδα πάνω από την κατηγορία «junk» και αποτελεί πλέον εξαίρεση. Από τις πέντε εταιρείες που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αξιολόγηση ενεχύρων, οι τέσσερις έχουν την Ιταλία δύο βαθμίδες υψηλότερα.

Η Moody’s δεν είναι προγραμματισμένο να δημοσιεύσει πιθανή έκθεση πριν από τις 21 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε, το ημερολόγιο περιλαμβάνει πιθανές αξιολογήσεις από τις S&P Global Ratings, Morningstar DBRS και Scope Ratings.