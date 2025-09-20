Μειώνονται τα ταξίδια των Ευρωπαίων στις ΗΠΑ

Οι Ευρωπαίοι κλείνουν λιγότερα ταξίδια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το φθινόπωρο, με τα προγραμματισμένα διατλαντικά ταξίδια να μειώνονται κατά 11%, σύμφωνα με μεγάλο πάροχο δεδομένων, καθώς οι ανησυχίες για τις πολιτικές μετανάστευσης και δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παραμένουν.

Οπως μεταδίδει το Βloomberg, η αεροπορική κίνηση από τη Γερμανία μειώνεται κατά 13% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η Ισπανία υποχωρεί 9% και η Ιταλία 7,6%, βάσει δεδομένων της Cirium, μιας εταιρείας ανάλυσης αερομεταφορών. Οι κρατήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υποχωρούν 4,9%, ενώ η Γαλλία σημειώνει πτώση 2,9%.

«Η ευρωπαϊκή ζήτηση έχει πέσει», δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της United Airlines, Σκοτ Κίρμπι, σε συνέντευξη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, προσθέτοντας ότι ίσως έχει φτάσει στο χαμηλότερο σημείο. «Η πτώση είναι μικρότερη και το ακούω περισσότερο όταν μιλάω με Ευρωπαίους παρά όταν το βλέπω στα δεδομένα».