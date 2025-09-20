Γιατί η Ρώμη είναι αισιόδοξη για δημοσιονομική προσαρμογή

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ιταλίας θα μπορούσε να πέσει κάτω από το ανώτατο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 3% του ΑΕΠ φέτος, νωρίτερα από το προβλεπόμενο, όπως δήλωσε σήμερα (20/9) η Ρώμη διά στόματος του υπουργοιύ Οικονομίας της γείτονος.

Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε τον Απρίλιο να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 3,3% του ΑΕΠ φέτος, από 3,4% το 2024, με περαιτέρω μείωση στο 2,8% να αναμένεται το 2026.

Ωστόσο, η σταθερή αύξηση των φορολογικών εσόδων έχει ενισχύσει τις προοπτικές για ταχύτερη από την αναμενόμενη μείωση του ελλείμματος.

Κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους, τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 5,3% ή περισσότερο από 16 δισ. ευρώ σε απόλυτους όρους.

Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα το έλλειμμα να πέσει κάτω από το ανώτατο όριο του 3% ήδη από φέτος, ο Τζιανκάρλο Τζιοργκέτι (φωτογραφία) απάντησε: «Είναι πιθανό». Έκανε αυτές τις δηλώσεις ενώ συμμετείχε στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών στο Eurogroup στην Κοπεγχάγη.

Η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος σε λιγότερο από 3% του ΑΕΠ φέτος θα επέτρεπε στην Ιταλία να εξέλθει από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος έως τα μέσα του 2026. Οι Βρυξέλλες ξεκίνησαν τα πειθαρχικά μέτρα κατά της Ιταλίας το 2024.

Τα μέτρα αυτά, περιορίζουν την ευελιξία των χωρών όσον αφορά τις φορολογικές και δημοσιονομικές πολιτικές, καθώς οι εκάστοτε κυβερνήσεις θα πρέπει να μειώνουν το δημοσιονομικό τους έλλειμμα κατά ένα προκαθορισμένο ποσό κάθε χρόνο.