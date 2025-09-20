Η Κίνα παραμένει σταθερή στη στάση της για το TikTok στις ΗΠΑ

Η Κίνα παρέμεινε σταθερή στη στάση της σχετικά με το μέλλον του TikTok στις ΗΠΑ το Σάββατο, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι προχωρά η συμφωνία για τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας της εφαρμογής σύντομων βίντεο σε αμερικανικά συμφέροντα, όπως αναφέρει το Reuters.

«Η θέση της Κίνας σχετικά με το TikTok είναι σαφής: η κινεζική κυβέρνηση σέβεται τις επιθυμίες της επιχείρησης και την ενθαρρύνει να διεξάγει εμπορικές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς, προκειμένου να επιτευχθεί μια λύση που να συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς της Κίνας και να επιτυγχάνεται ισορροπία συμφερόντων», ανέφερε το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας σε δήλωσή του, επαναλαμβάνοντας τη θέση του.

Σημαντικά ερωτήματα παραμένουν σχετικά με την πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχαν ο Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ χθες Παρασκευή (19/9).

Αυτά περιλαμβάνουν την ακριβή ιδιοκτησιακή δομή της TikTok, τον βαθμό ελέγχου που θα διατηρήσει η Κίνα επί της εσωτερικής λειτουργίας της εφαρμογής και τα οφέλη που θα αποκομίσει το Πεκίνο από την υποχώρηση και την παραχώρηση της επιρροής σε μία από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες της Κίνας στις ΗΠΑ.

Η πρόοδος σχετικά με το μέλλον της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης -η οποία έχει 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ- θεωρείται καθοριστική για την επίτευξη παραχωρήσεων σε άλλους τομείς: από τα αεροπλάνα έως τη σόγια. Την ώρα που οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου χαράσσουν μια πορεία πέρα από την τρέχουσα εκεχειρία στους δασμούς.

«Ελπίζουμε ότι η αμερικανική πλευρά θα εργαστεί προς τον ίδιο στόχο με την Κίνα, θα εκπληρώσει με σοβαρότητα τις αντίστοιχες δεσμεύσεις της και θα παρέχει ένα ανοιχτό, δίκαιο, ισότιμο και χωρίς διακρίσεις επιχειρηματικό περιβάλλον για τη συνέχιση της λειτουργίας των κινεζικών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του TikTok», σημειώνεται στη δήλωση του υπουργείου Εμπορίου.

Από τη στιγμή που επιτεύχθηκε η συμφωνία-πλαίσιο στη Μαδρίτη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι Κινέζοι αξιωματούχοι και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την χαρακτήρισαν «win-win», υποσχόμενοι να επανεξετάσουν τις εξαγωγές τεχνολογίας και τις άδειες πνευματικής ιδιοκτησίας της TikTok.

Η συμφωνία-πλαίσιο ήταν ένα εμπόδιο που έπρεπε να ξεπερασθεί για να διατηρηθεί το TikTok σε λειτουργία. Το Κογκρέσο των ΗΠΑ είχε αρχικά διατάξει το κλείσιμο της εφαρμογής για τους χρήστες των ΗΠΑ έως τον Ιανουάριο του 2025, εάν τα περιουσιακά στοιχεία της στις ΗΠΑ δεν πωλούνταν από την κινεζική μητρική ByteDance.

Ο Χε Γιαντόνγκ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου της Κίνας, επανέλαβε την επιθυμία του Πεκίνου οι ΗΠΑ να μειώσουν τα εμπόδια στο εμπόριο που αντιμετωπίζουν οι κινεζικές εταιρείες, όταν ρωτήθηκε τι κέρδισε η Κίνα από τη συμφωνία της Μαδρίτης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την περασμένη Πέμπτη.