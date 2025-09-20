#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γερμανία: «Μετά το 2027» τα δύσκολα για τον προϋπολογισμό

Μάλλον επικριτική η αποτίμηση του γερμανικού τύπου για τον προϋπολογισμό του έτους 2025 που ενέκρινε την Παρασκευή, με μεγάλη καθυστέρηση, το γερμανικό κοινοβούλιο.

Γερμανία: «Μετά το 2027» τα δύσκολα για τον προϋπολογισμό

Δημοσιεύθηκε: 20 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:26

Η Süddeutsche Zeitung εκτιμά ότι από το 2027 και μετά ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ θα βρεθεί μπροστά σε μία «χιονοστιβάδα προβλημάτων». Όπως επισημαίνει, «ο υπουργός έχει ήδη παραδεχθεί ότι στον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό του για την περίοδο 2027-2029 ακόμη λείπουν περισσότερα από 170 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτή δεν είναι καν ολόκληρη η αλήθεια.

Όποιος παρατηρεί με μεγαλύτερη προσοχή τον σχεδιασμό, ανακαλύπτει δύο ακόμη "ναρκοπέδια". Το πρώτο είναι οι γενικές κρατικές δαπάνες, οι οποίες ως το τέλος της δεκαετίας αυξάνονται σε 574 δισ. ευρώ από 503 σήμερα. Αυτό ισοδυναμεί με αύξηση κατά 3,3% ετησίως, κάτι που εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται ασυνήθιστο. Αν δούμε όμως πιο προσεκτικά τους αριθμούς, διαπιστώνουμε ότι αυτή η αύξηση οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στο κόστος για τα τοκοχρεολύσια και τις κοινωνικές δαπάνες»

Το δεύτερο «ναρκοπέδιο» για τον υπουργό Οικονομικών, εκτιμά η εφημερίδα του Μονάχου, είναι ότι το μέσο ευελιξίας για τον κρατικό προϋπολογισμό για μη προκαθορισμένες δαπάνες «μειώνεται από 24% σήμερα στο 3% στο τέλος της δεκαετίας. Ακόμη και αν ένα μέρος του προβλήματος λυνόταν μέσω της υψηλότερης οικονομικής ανάπτυξης, η πολιτική θα έχανε σχεδόν κάθε περιθώριο ευελιξίας. Το μόνο που θα μπορούσε να δώσει λύσεις είναι σαφείς περικοπές στην κοινωνική πολιτική, δραστικές μειώσεις κρατικών επιδοτήσεων ή σημαντικές αυξήσεις φόρων- για παράδειγμα σε κληρονόμους μεγάλων περιουσιών». 

«Πολλά χρέη, ελάχιστο κέρδος»

 

Και μία φωνή από την ανατολική Γερμανία: η Märkische Oderzeitung παρατηρεί ότι «διαλύεται ο όμορφος, θαυματουργός κόσμος των αμέτρητων δισεκατομμυρίων που θα αποκαθιστούσαν υποδειγματικά τις υποδομές στη Γερμανία, με χρηματοδότηση από νέο δανεισμό. Ούτε στην περίπτωση των αυτοκινητοδρόμων δεν τηρείται η υπόσχεση για νέα έργα επί πιστώσει, προκειμένου να πάει η χώρα μπροστά. Μία σειρά από (επενδυτικά) σχέδια, για μερικά από τα οποία η προετοιμασία είχε ολοκληρωθεί, φαίνεται ότι έχει παγώσει (…) Η Γερμανία χρεώνεται μέχρι τον λαιμό, αλλά τελικά ποιο είναι το αποτέλεσμα; Πολύς θόρυβος, πολλά χρέη, αλλά ελάχιστo κέρδος».   

Πηγή: Deutsche Welle

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διάλυση της Google ζητά ο Γερμανός υπουργός Πολιτισμού

Ψηφίστηκε ο γερμανικός προϋπολογισμός του 2025

Γερμανία: Η κυβερνοεπίθεση δεν επηρέασε την ασφάλεια των αερομεταφορών

Μερτς: Ζούμε πάνω από τις δυνάμεις μας, 31% του ΑΕΠ για συντάξεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο