Ινδία: Ο Μόντι ζητάει από τους πολίτες να στραφούν στα εγχώρια προϊόντα

Έκκληση προς τους πολίτες απηύθυνε σήμερα Κυριακή (21/9) ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, ζητώντας να σταματήσουν να χρησιμοποιούν προϊόντα ξένων κατασκευαστών και να προτιμούν τα τοπικά, προωθώντας μια εκστρατεία αυτονομίας, εν μέσω της επιδείνωσης των εμπορικών σχέσεων με τις ΗΠΑ, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% στις εισαγωγές ινδικών προϊόντων, ο Μόντι προτρέπει τη χρήση προϊόντων «Swadeshi», δηλαδή προϊόντων κατασκευασμένων στην Ινδία. Οι υποστηρικτές του έχουν ξεκινήσει εκστρατείες μποϊκοτάζ αμερικανικών εμπορικών εταιρειών, όπως οι McDonald's, Pepsi και Apple, τα προϊόντων των οποίων είναι εξαιρετικά δημοφιλή στην Ινδία.

«Πολλά από τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι ξένης κατασκευής, απλά δεν το γνωρίζουμε... θα πρέπει να τα ξεφορτωθούμε», τόνισε ο Μόντι στην ομιλία του πριν από την εφαρμογή των εκτεταμένων μειώσεων στους φόρους κατανάλωσης αύριο Δευτέρα. «Πρέπει να αγοράζουμε προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ινδία», πρόσθεσε, χωρίς να κατονομάσει καμία χώρα.

Ο πληθυσμός της Ινδίας, που ανέρχεται σε 1,4 δισεκατομμύριο, αποτελεί μια σημαντική αγορά για τα αμερικανικά καταναλωτικά αγαθά, τα οποία συχνά αγοράζονται από την Amazon. Με την πάροδο των ετών, η απήχηση των αμερικανικών εμπορικών εταιρειών έχει επεκταθεί και στις μικρότερες πόλεις.

Ο Μόντι ζήτησε επίσης από τους καταστηματάρχες να στραφούν στην πώληση προϊόντων που κατασκευάζονται στην Ινδία, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, πολλές εταιρείες έχουν επιδοθεί σε μια προσπάθεια προώθησης των τοπικών προϊόντων.

Ο υπουργός Εμπορίου της Ινδίας, Πιγιούς Γκογιάλ, αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα την Ουάσιγκτον για εμπορικές συνομιλίες, ένα ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί εν μέσω προσπαθειών για την εξομάλυνση των τεταμένων διμερών σχέσεων.