Συνάντηση Τραμπ με ηγέτες αραβικών χωρών για τη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί την Τρίτη (23/9) με μια ομάδα Αράβων και Μουσουλμάνων ηγετών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για να συζητήσουν τρόπους τερματισμού του πολέμου στη Γάζα, αναφέρει το Bloomberg το οποίο επικαλείται δημοσίευμα του Axios.

Επικαλούμενο δύο Άραβες αξιωματούχους, το Axios αναφέρει ότι ο Λευκός Οίκος προσκάλεσε τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και της Τουρκίας σε συνάντηση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον στις 29 Σεπτεμβρίου.

Η είδηση για τη συνάντηση έρχεται την ώρα που ο Καναδάς, η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσαν την υποστήριξή τους για το Παλαιστινιακό Κράτος, το οποίο, όπως δήλωσε ο Νετανιάχου δεν θα υπάρξει.

Ο Τραμπ επιδιώκει μια διαπραγματευτική λύση στη σύγκρουση, που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν μαχητές της Χαμάς σκότωσαν 1.200 Ισραηλινούς και πήραν δεκάδες ομήρους. Από τότε, το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 60.000 Παλαιστινίους στη Γάζα και έχει καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους.