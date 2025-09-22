Η Aργεντινή «έκαψε» 1 δισ. δολάρια για να υπερασπιστεί το πέσο

Η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής πούλησε πάνω από 1 δισ. δολάρια σε τρεις ημέρες για να στηρίξει το πέσο, καθώς τα πολιτικά προβλήματα έχουν ανησυχήσει τους επενδυτές.

Η νομισματική αρχή πούλησε 678 εκατ. δολάρια από τα αποθέματά της σε σκληρό νόμισμα την Παρασκευή, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, επιπλέον των 379 εκατ. την Πέμπτη και των 53 εκατ. την Τετάρτη, μετά την πτώση του πέσο στο κατώτατο όριο του εύρους συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Ο Μιλέι εισήγαγε τον Απρίλιο σύστημα που επιτρέπει στο πέσο να κυμαίνεται εντός καθορισμένου εύρους. Το σύστημα επιτρέπει στις αρχές να παρεμβαίνουν στις αγορές όταν το νόμισμα φτάσει στο κατώτατο σημείο του εύρους.

Ο υπουργός Οικονομίας του Μιλέι, Λουίς Καπούτο, δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη ότι οι αρχές θα «πουλήσουν μέχρι και το τελευταίο δολάριο» για να διατηρήσουν το πέσο εντός αυτού του εύρους.

Όμως οι επιταχυνόμενες πωλήσεις δολαρίων έχουν εγείρει αμφιβολίες στους επενδυτές σχετικά με το κατά πόσον ο Μιλέι θα μπορέσει να διατηρήσει το σύστημα αυτό.

«Αυτή η δυναμική δεν είναι βιώσιμη», δήλωσε στους Financial Times ο οικονομολόγος Γκαμπριέλ Κααμάνο της συμβουλευτικής Outlier. «Όχι τόσο επειδή θα εξαντληθούν τα δολάρια, αλλά επειδή με τόσα πολλά πέσο που αποσύρονται από την κυκλοφορία για να μετατραπούν σε δολάρια, ο αντίκτυπος στην οικονομική δραστηριότητα θα είναι πολύ ισχυρός», πρόσθεσε.

Το πέσο έχει υποχωρήσει κατά 9% τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μετά τη μη αναμενόμενη συντριπτική ήττα του κόμματος του Μιλέι στις τοπικές εκλογές στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, τις οποίες ο πρόεδρος είχε παρουσιάσει ως δημοψήφισμα για την ηγεσία του.

Το αποτέλεσμα έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ικανότητα του Μιλέι να διατηρήσει τη στήριξη του εκλογικού σώματος στη φιλελεύθερη οικονομική του ατζέντα. Η μεταβλητότητα του πέσο, συνηθισμένη στην Αργεντινή πριν από εκλογές, έχει αυξηθεί ενόψει των κρίσιμων εθνικών ενδιάμεσων εκλογών στις 26 Οκτωβρίου.

Ο Μιλέι κατηγόρησε την Παρασκευή την αντιπολίτευση ότι προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνησή του προκαλώντας «πολιτικό πανικό που οδηγεί σε αναταραχή στις αγορές».

Ο Μιλέι δυσκολεύεται να υπερασπιστεί το κεντρικό του πρόγραμμα λιτότητας τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς το κοινοβούλιο, όπου κυριαρχεί η αντιπολίτευση, έχει εγκρίνει μια σειρά από αυξήσεις δαπανών. Παράλληλα, ένα σκάνδαλο διαφθοράς που εμπλέκει την αδελφή του προέδρου και αρχηγό του επιτελείου του, Καρίνα, έχει πλήξει τη δημοτικότητά του.

Οι τιμές των κρατικών ομολόγων της Αργεντινής, οι οποίες είχαν αυξηθεί θεαματικά κατά τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης του Μιλέι, έχουν πλέον υποχωρήσει, καθώς οι πωλήσεις συναλλαγματικών αποθεμάτων και η πολιτική αβεβαιότητα εντείνουν τις ανησυχίες για την ικανότητα της κυβέρνησης να εξυπηρετήσει το χρέος της.

Οι αποδόσεις των ομολόγων σε δολάρια της Αργεντινής, οι οποίες κινούνται αντίστροφα με τις τιμές, έχουν εκτιναχθεί κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες τις τελευταίες δύο εβδομάδες.