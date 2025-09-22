Επιστολή Χαμάς στον Τραμπ, νέοι όροι για εκεχειρία

Επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απευθύνει η Χαμάς, ζητώντας του να εγγυηθεί εκεχειρία 60 ημερών στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των μισών από τους ομήρους που κρατά, ανέφερε το αμερικανικό Fox News επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης και πηγή που εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις.

Πηγή που γνωρίζει το θέμα επιβεβαίωσε την αναφορά στους Times of Israel.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επιστολή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κατάρ και θα παραδοθεί στον Τραμπ μέσα στην εβδομάδα.

Πηγή ανέφερε στο ισραηλινό Channel 12 news ότι η Χαμάς δεν έχει υπογράψει ακόμη την επιστολή, αλλά θα το κάνει τις επόμενες ημέρες.

Το Κατάρ έχει αναστείλει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για συμφωνία απελευθέρωσης των υπόλοιπων 48 ομήρων στη Γάζα, αφότου το Ισραήλ επιχείρησε να εξαλείψει την ηγεσία της Χαμάς στην Ντόχα προ ημερών.

Οι μεσολαβητές δεν έχουν προωθήσει ουσιαστικά τις συνομιλίες μετά την ισραηλινή επιδρομή της 9ης Σεπτεμβρίου στην Ντόχα, δήλωσε Άραβας διπλωμάτης στους Times of Israel.

Πριν από την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, το Κατάρ επιδιώκει κάποιο είδος συγγνώμης από το Ισραήλ για την επίθεση, είπε ο διπλωμάτης, αναγνωρίζοντας ότι το Τελ Αβίβ έχει δείξει ελάχιστο ενδιαφέρον να προχωρήσει σε μια τέτοια χειρονομία.

Εν τω μεταξύ, η Αίγυπτος αποφεύγει να μεσολαβήσει ανεξάρτητα, πιστεύοντας ότι ο ρόλος του Κατάρ είναι καίριος και ότι η προσπάθεια θα πρέπει να προωθηθεί από κοινού, πρόσθεσε ο ίδιος διπλωμάτης.

Οπως τόνισε, η Χαμάς έχει εκφράσει την προθυμία της να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις, επικαλούμενος επιστολή που η οργάνωση σχεδιάζει να στείλει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προτείνοντας σταδιακή κατάπαυσης του πυρός.