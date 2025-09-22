Η Γαλλία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης

Όπως αναμενόταν, η Γαλλία αναγνώρισε επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης. Αυτό έρχεται μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Πορτογαλίας να αναγνωρίσουν επίσης το παλαιστινιακό κράτος μέσα στο Σαββατοκύριακο.

«Θέλουμε δύο κράτη που να ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια να γίνουν πραγματικότητα», δήλωσε ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Ωστόσο, προς το παρόν, το Ισραήλ επεκτείνει περαιτέρω τη στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα με δηλωμένο στόχο την καταστροφή της Χαμάς, αλλά υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί, τραυματιστεί, πεινάσει, υποστεί τραύματα». Η ανακοίνωση του Μακρόν έγινε δεκτή με χειροκροτήματα στη Νέα Υόρκη.

Ο Μακρόν επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει γαλλική πρεσβεία στο παλαιστινιακό κράτος μέχρι να επιτευχθεί εκεχειρία στη Γάζα και να απευλεθερωθούν οι όμηροι.

«Είμαστε τόσο πεπεισμένοι ότι αυτή η αναγνώριση είναι η μόνη λύση που θα επιτρέψει στο Ισραήλ να ζήσει με ειρήνη, ώστε η Γαλλία δεν έχει παρεκκλίνει ποτέ, παραμένοντας στο πλευρό του Ισραήλ, ακόμη και όταν η ασφάλειά του διακυβευόταν — συμπεριλαμβανομένων των ιρανικών επιθέσεων», προσθέτει.

«Αυτή η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης είναι μια ήττα για τη Χαμάς».

Ο Μακρόν εξήγησε ότι η «ύψιστη προτεραιότητα» είναι η απελευθέρωση των 48 ομήρων και η παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

«Χαιρετίζω τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι Ηνωμένες Πολιτείες για να το πετύχουν αυτό», λέει.

«Ζητώ από το Ισραήλ να μην πράξει τίποτα περισσότερο που θα μπορούσε να ματαιώσει αυτές τις προσπάθειες».

