Comeback απόψε για το Jimmy Kimmel Live!

Το Jimmy Kimmel Live! θα επιστρέψει στην τηλεόραση την Τρίτη, τερματίζοντας την αναστολή που επέβαλε η Walt Disney μετά από αμφιλεγόμενες δηλώσεις που έκανε ο παρουσιαστής της βραδινής εκπομπής του ABC σχετικά με τη δολοφονία του Ρεπουμπλικάνου ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

«Περάσαμε τις τελευταίες ημέρες σε σοβαρές συζητήσεις με τον Τζίμι και, μετά από αυτές τις συζητήσεις, καταλήξαμε στην απόφαση να επαναφέρουμε την εκπομπή την Τρίτη», ανέφερε η μητρική εταιρεία του ABC σε δήλωσή της.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Κίμελ θα αναφερθεί στη διαμάχη όταν επιστρέψει στη σκηνή, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση του θέματος και ζήτησαν να μην κατονομαστεθούν. Ο ίδιος διαπραγματεύτηκε προσωπικά την επιστροφή του με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Disney, Μπομπ Άιγκερ, και την Ντέινα Γουόλντεν, που επιβλέπει το ABC ως συνπρόεδρος του τμήματος ψυχαγωγίας της εταιρείας.

Η απόφαση της Disney να αναστείλει την εκπομπή ήρθε μετά από πιέσεις τόσο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση όσο και από ανεξάρτητους διαχειριστές των σταθμών ABC.

Ο Μπρένταν Καρ, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, επέκρινε τις δηλώσεις του Κίμελ σε ένα podcast και πρότεινε ότι η εταιρεία θα μπορούσε να χάσει τις άδειες εκπομπής της - μια απειλή που επανέλαβε και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.