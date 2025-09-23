Σε υψηλό 16 μηνών η επιχειρηματικότητα στην ευρωζώνη

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 16 μηνών τον Σεπτέμβριο, αλλά οι νέες παραγγελίες παρέμειναν στάσιμες μετά από μια σύντομη αύξηση τον Αύγουστο, γεγονός που ενδεχομένως προκαλεί ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης της ευρωζώνης, σύμφωνα με έρευνα.

Οπως μεταδίδει το Reuters, ο σύνθετος δείκτης Υπεύθυνων Προμηθειών (HCOB Flash Eurozone Composite Purchasing Managers' Index), που καταρτίζεται από την S&P Global, αυξήθηκε ελαφρά στις 51,2 μονάδες τον Σεπτέμβριο από 51,0 τον Αύγουστο, σημειώνοντας τον ένατο συνεχόμενο μήνα ανάπτυξης. Μια δημοσκόπηση του Reuters είχε προβλέψει 51,1.

Οι τιμές PMI άνω του 50,0 υποδηλώνουν ανάπτυξη της δραστηριότητας, ενώ οι τιμές κάτω από αυτό το επίπεδο υποδηλώνουν συρρίκνωση.

«Η ευρωζώνη εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης. Ωστόσο, απέχουμε ακόμη πολύ από το να δούμε πραγματική δυναμική», δήλωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Ο δείκτης που μετρά τη σύνθετη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα - τη ζήτηση - υποχώρησε στο ουδέτερο σημείο των 50,0 μονάδων από 50,3.

Οι υπηρεσίες οδήγησαν τη συνολική επέκταση, με τον δείκτη PMI του τομέα να αυξάνεται από 50,5 τον Αύγουστο σε 51,4 - το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών και αρκετά πάνω από την εκτίμηση της δημοσκόπησης της Reuters για αμετάβλητα επίπεδα.

Ωστόσο, ο τομέας της μεταποίησης έχασε τη δυναμική του, με τον κύριο δείκτη να πέφτει σε περιοχή συρρίκνωσης - από 50,7 τον Αύγουστο σε 49,5.

Η μεγαλύτερη άνοδος 16 μηνών και στη Γερμανία

Τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων 16 μηνών έκανε η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στη Γερμανία, καθώς η ανάκαμψη στον τομέα των υπηρεσιών αντιστάθμισε την περαιτέρω πτώση στον τομέα της μεταποίησης.

Ο σύνθετος δείκτης της S&P Global για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αυξήθηκε από τις 50,5 μονάδες στις 52,4. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει μόνο μια μικρή βελτίωση, στις 50,7.

Σε χαμηλό 5 μηνών υποχώρησε ο σύνθετος δείκτης ΡΜΙ στη Γαλλία, στις 48,4 μονάδες τον Σεπτέμβριο από 49,8 τον Αύγουστο, με τις υπηρεσίες σε χαμηλό δύο μηνών (48,9) και τη μεταποίηση σε χαμηλό τριών μηνών (48,1).

German Private Sector Grows More Than Expected

Source: S&P Global