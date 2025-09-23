Δανία: Καμπανάκι για «σημαντική απειλή δολιοφθοράς»

Ένας έμπειρος χειριστής drone πέταξε δύο έως τρία μεγάλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας το κλείσιμο του εναέριου χώρου για αρκετές ώρες, πριν ξανανοίξουν τελικά, καθώς – σύμφωνα με την αστυνομία – ο άγνωστος δράστης φαινόταν να επιδεικνύει τις ικανότητές του πάνω από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Σκανδιναβίας.

Η Δανία αντιμετωπίζει «σημαντική απειλή δολιοφθοράς», ανακοίνωσαν σήμερα οι δανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Αντιμετωπίζουμε στη Δανία μια σημαντική απειλή δολιοφθοράς. Ενδεχομένως δεν θα μας επιτεθούν, αλλά μας ασκούν πίεση για να δουν πώς αντιδράμε», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο διευθυντής επιχειρήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών (PET) Φλέμινγκ Ντρέγιερ.

Η αστυνομία ερευνά πολλά σενάρια για την προέλευση των drones

Ο ανώτερος επιθεωρητής της αστυνομίας της Κοπεγχάγης, Γες Γέσπερσεν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη ότι οι αρχές αποφάσισαν να μην καταρρίψουν τα drones, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο λόγω της παρουσίας επιβατών, αεροσκαφών στους διαδρόμους και κοντινών δεξαμενών καυσίμων.

Ο Γέσπερσεν χαρακτήρισε τον χειριστή «ικανό χειριστή» και ανέφερε ότι φαίνεται πως στόχος του ήταν να επιδείξει τις δεξιότητές του και ενδεχομένως να κάνει δοκιμές. Τα drones εξαφανίστηκαν μετά από αρκετές ώρες.

Δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι ο χειριστής είχε πρόθεση να βλάψει κανέναν, πρόσθεσε. Τα φώτα των drones άναβαν και έσβηναν και φαινόταν να εκτελούν διαφορετικά μοτίβα πτήσης.

«Όλα δείχνουν πως δεν υπήρχε πρόθεση επίθεσης, αλλά διάθεση επίδειξης και ίσως εξάσκησης», δήλωσε ο Γέσπερσεν.

Ωστόσο, οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο τα drones να αποτελούν μέρος μιας ρωσικής υβριδικής επίθεσης. Τα δύο με τρία drones φαίνεται να διένυσαν πολλά χιλιόμετρα για να φτάσουν στο αεροδρόμιο. Η αστυνομία ερευνά πολλά σενάρια για την προέλευση των drones, περιλαμβανομένου του ενδεχομένου να εξαπολύθηκαν από πλοία, δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Γενς Γέσπερσεν.

Μέτε Φρεντέρικσεν: H πιο σοβαρή επίθεση κατά κρίσιμων υποδομών της Δανίας μέχρι σήμερα

Η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, χαρακτήρισε το περιστατικό «την πιο σοβαρή επίθεση κατά κρίσιμων υποδομών της Δανίας μέχρι σήμερα».

Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο ξεκίνησαν ξανά το πρωί της Τρίτης, ωστόσο οι καθυστερήσεις και ακυρώσεις συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

«Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης άνοιξε ξανά μετά το προσωρινό κλείσιμο λόγω δραστηριότητας drone. Ωστόσο, αναμένονται καθυστερήσεις και κάποιες ακυρώσεις πτήσεων. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές τους εταιρείες για περισσότερες πληροφορίες», ανέφερε η επίσημη ιστοσελίδα του αεροδρομίου.

Την ίδια βραδιά, παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και στο αεροδρόμιο του Όσλο στη Νορβηγία, όπου όλη η εναέρια κυκλοφορία περιορίστηκε σε έναν μόνο διάδρομο, σύμφωνα με τον νορβηγικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό NRK. Η κατάσταση αποκαταστάθηκε αργότερα και προς το παρόν δεν είναι σαφές ποιος ευθύνεται.

Ο Γέσπερσεν σημείωσε ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στα περιστατικά σε Όσλο και Κοπεγχάγη, ωστόσο οι αρχές διερευνούν ενδεχόμενους συσχετισμούς.

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr