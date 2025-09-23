ΟΟΣΑ: Χτύπημα από τους δασμούς στην παγκόσμια οικονομία το 2026

Η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε πορεία για να δεχτεί ένα σημαντικό πλήγμα από τα εμπορικά μέτρα του Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες έχει δείξει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από το αναμενόμενο, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Μολονότι, ο ΟΟΣΑ αύξησε τις προβλέψεις του για την παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ για το 2025 σε 3,2% από 2,9% που είχε προβλέψει στην έκθεση του Ιουνίου, δεν άλλαξε σημαντικά τις προβλέψεις του για το 2026 - αναμένει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα μειωθεί στο 2,9% από 3,2% φέτος και η επέκταση στις ΗΠΑ θα επιβραδυνθεί στο 1,5% από 1,8% εν μέσω υψηλότερων εισαγωγικών δασμών και αυξημένης αβεβαιότητας.

OECD Growth Projections

Source: Organization for Economic Cooperation and Development

Το ΑΕΠ της ευρωζώνης αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,2% φέτος και κατά 1% το επόμενο έτος. Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ, η οικονομία της Κίνας προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 4,9% και 4,4% το 2025 και το 2026, αντίστοιχα.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, ο πλήρης αντίκτυπος του συνολικού δασμολογικού συντελεστή 19,5% που επέβαλε ο Λευκός Οίκος - ο υψηλότερος από το 1933 - δεν έχει ακόμη γίνει αισθητός, σύμφωνα με αξιωματούχους.

US Average Tariff Rates Proportion of total goods import value

Source: US-ITC, US Customs, US Census Bureau, Bloomberg Economics

Note: Estimates of average tariffs use 2024 imports composition, as of Aug.27.

«Είναι ένα σημαντικό πλήγμα για την οικονομία των ΗΠΑ και, δεδομένου ότι η αμερικανική οικονομία είναι τόσο σημαντική για τον υπόλοιπο κόσμο, αυτό έχει επιπτώσεις σε πολλές χώρες», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΟΟΣΑ, Αλβάρο Σάντος Περέιρα, σε συνέντευξή του.

Οι επιπτώσεις της προσπάθειας του Τραμπ να αναδιατυπώσει τους κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου είναι δύσκολο να εκτιμηθούν από τους οικονομολόγους, λόγω τόσο της κλίμακας των αλλαγών στην πολιτική όσο και της απρόβλεπτης εφαρμογής τους.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι ο συνολικός πληθωρισμός στις οικονομίες του G20 θα διαμορφωθεί στο 3,4% το 2025 και στο 2,9% το 2026, ενώ ο δομικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,6% το 2025 και στο 2,5% το 2026.