Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Ασφαλής η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εντοπίζουν σύνδεση ανάμεσα στη χρήση της παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τον αυτισμό.

Ο Οργανισμός τονίζει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υπαγορεύουν αλλαγές στις ισχύουσες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη χρήση της παρακεταμόλης.

Ο EMA επαναλαμβάνει ότι η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης στην χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο κατά το δυνατόν χρονικό διάστημα και με την μικρότερη δυνατή συχνότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με την χρήση του δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού Tylenol κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η σύνδεση έγινε αυθαίρετα και δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr