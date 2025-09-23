#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το ΝΑΤΟ υπόσχεται ισχυρή απάντηση στις ρωσικές παραβιάσεις εναέριου χώρου

Η Συμμαχία δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα, στρατιωτικά και μη, μετά τις καταγγελίες της Εσθονίας για νέα παραβίαση από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη.

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:27

Ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου υποσχέθηκε «αποφασιστική» αντίδραση στις ρωσικές εισβολές στον εναέριο χώρο του και δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών, για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

«Οι σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να αποτρέψουν όλες τις απειλές από όλες τις κατευθύνσεις», ανέφερε το ΝΑΤΟ σε δήλωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. «Οι σύμμαχοι δεν θα αποθαρρυνθούν από αυτές και άλλες ανεύθυνες ενέργειες της Ρωσίας».

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η στρατιωτική συμμαχία συνεδρίασε σήμερα Τρίτη κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας, μετά την ανακοίνωση της χώρας ότι ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά την Παρασκευή. Η βαλτική χώρα χαρακτήρισε την εισβολή ως μέρος του ευρύτερου στόχου του Κρεμλίνου να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.

Η παραβίαση είναι η τέταρτη της Ρωσίας στην Εσθονία φέτος, σύμφωνα με την χώρα, και η τρίτη που έχουν αναφέρει τα μέλη του ΝΑΤΟ αυτό το μήνα, μετά από περιστατικά στην Πολωνία και τη Ρουμανία.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε ότι τα αεροσκάφη του είχαν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Εσθονίας την Παρασκευή, αναφέροντας ότι τα αεροσκάφη ακολούθησαν μια προγραμματισμένη διαδρομή από τη Δημοκρατία της Καρελίας, που συνορεύει με τη Φινλανδία, προς την περιοχή του Καλίνινγκραντ.

 

