Φρέντερικσεν: Πιθανό να εμπλέκεται η Ρωσία στις υπερπτήσεις drones

Η Μόσχα, όμως, απέρριψε τις κατηγορίες, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ να τις χαρακτηρίζει «αβάσιμες». Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, δήλωσε από την πλευρά του ο Δανός διευθυντής της υπηρεσίας πληροφοριών, Φλέμινγκ Ντρέγιερ.

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:50

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν δήλωσε σήμερα ότι «δεν μπορεί να αποκλείσει» σε καμία περίπτωση το ενδεχόμενο να βρίσκεται η Ρωσία πίσω από τις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης τη Δευτέρα το βράδυ, μεταδίδει το Politico.

Υπενθυμίζεται ότι τα αεροδρόμια Κοπεγχάγης και Όσλο, όπου επίσης καταγράφηκε παρουσία drone, έκλεισαν για τέσσερις ώρες με αποτέλεσμα να εκτραπούν ή να ακυρωθούν αρκετές πτήσεις.

Η Φρέντερικσεν χαρακτήρισε το περιστατικό ως «την πιο σοβαρή επίθεση σε κρίσιμες υποδομές της Δανίας μέχρι σήμερα».

Όσον αφορά το κίνητρο, η πρωθυπουργός της Δανίας, ισχυρίστηκε ότι ο δράστης ήθελε «να δημιουργήσει αναταραχή, και να δοκιμάσει τα όρια του».

Παράλληλα και ο διευθυντής της υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας Φλέμινγκ Ντρέγιερ, δήλωσε ότι «όλα εξετάζονται» όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να εμπλέκεται η Ρωσία στις υπερπτήσεις. Επίσης η επικεφαλής της αστυνομίας στην Κοπεγχάγη, υποστήριξε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται έρευνα για το συμβάν σε συνεργασία με αρχές τρίτων χωρών συμπεριλαμβανομένων της Σουηδία και της Νορβηγίας.

Από την πλευρά της η Ρωσία απέρριψε τις κατηγορίες, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ να τις χαρακτηρίζει «αβάσιμες».

