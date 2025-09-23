#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η θέση του γ.γ. της Συμμαχίας μετά την εισβολή drones στον πολωνικό και ρουμανικό εναέριο χώρο και την είσοδο μαχητικών στον εσθονικό εναέριο χώρο. «Νωρίς να πούμε αν η Μόσχα εμπλέκεται και στις πτήσεις πάνω από την Κοπεγχάγη». Η αξιολόγηση της άμεσης απειλής.

Ρούτε: Σκοπιμότητα ή ανικανότητα οι ρωσικές ενέργειες κατά του ΝΑΤΟ

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:44

Οι πρόσφατες ενέργειες της Ρωσίας -συμπεριλαμβανομένων των εισβολών drones στον πολωνικό και ρουμανικό εναέριο χώρο και της παραβίασης του εσθονικού εναέριου χώρου με μαχητικά- ήταν είτε σκόπιμες είτε «κραυγαλέα ανικανότητα», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το ΝΑΤΟ δεν είχε αξιολογήσει την άμεση απειλή όταν τα αεριωθούμενα της Συμμαχίας συνόδευσαν ρωσικά αεριωθούμενα εκτός του εσθονικού εναέριου χώρου, την περασμένη εβδομάδα.

«Θα αξιολογούμε πάντα τον κίνδυνο, αν πρόκειται για άμεση απειλή για τη συνολική μας άμυνα, τη στάση μας και (...) θα ενεργούμε πάντα αναλόγως, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξε αξιολόγηση άμεσης απειλής», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αναφερόμενος στην Εσθονία.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι ακόμη είναι «πολύ νωρίς» για να γνωρίζουμε αν η Ρωσία εμπλέκεται στις πτήσεις drones πάνω από την Κοπεγχάγη. «Οι Δανοί αξιολογούν αυτή τη στιγμή τι ακριβώς συνέβη (...) Είναι πολύ νωρίς για να πούμε», είπε, προσθέτοντας ότι συνομίλησε με τη Δανή πρωθυπουργό.

Η εισβολή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που προκάλεσε χθες Δευτέρα το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, ήταν η πιο σοβαρή επίθεση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε υποδομή της Δανίας, ανέφερε σε σημερινή δήλωσή της η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.

