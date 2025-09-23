Η First Brands στα πρόθυρα πτώχευσης

Οι δανειστές της First Brands σπεύδουν να στηρίξουν τον προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων καθώς ετοιμάζεται να υποβάλλει αίτηση πτώχευσης, με τις αγορές να προετοιμάζονται για αναδιάρθρωση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η First Brands, η οποία αναπτύχθηκε μέσω εξαγορών με δανεισμό, δανείστηκε σχεδόν 6 δισ. δολάρια με ιδιωτικά δάνεια και έχει επιπλέον χρηματοδοτικές διευκολύνσεις που έχει λάβει με εγγύηση μελλοντικές πληρωμές από πελάτες και προμηθευτές.

Αυτή τα επιπλέον χρέη μπορούν να αγγίζουν μέχρι και τα 4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τους Financial Times.

Κάποιοι από τους μεγαλύτερους δανειστές της μη εισηγμένης εταιρείας συνεργάζονται με συμβούλους αναδιάρθρωσης για να εξετάσουν αν μπορούν να προσφέρουν νέο δάνειο διάσωσης που να έχει προτεραιότητα έναντι των υφιστάμενων χρεών της.

Η ταχύτητα με την οποία επιδεινώθηκαν τα οικονομικά στοιχεία της First Brands έχει εκπλήξει τους επενδυτές χρέους, οι οποίοι ήταν ήδη ανήσυχοι λόγω της αιφνίδιας πτώχευσης της Tricolor Holdings, της αμερικανικής εταιρείας που χορηγεί δάνεια για την αγορά αυτοκινήτου σε πελάτες με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα.

Η First Brands ανέστειλε πρόταση συμφωνίας αναχρηματοδότησης τον περασμένο μήνα, αφού ορισμένοι επενδυτές έθεσαν ερωτήματα γύρω από πτυχές των οικονομικών και λογιστικών πληροφοριών που τους παρείχε. Εξαιτίας αυτών των ανησυχιών, η εταιρεία ανέθεσε στην Deloitte να ετοιμάσει μια λεγόμενη «έκθεση ποιότητας των κερδών» (quality of earnings) ώστε να καθησυχάσει τους δανειστές, ενημερώνοντάς τους ότι θα θέσει εκ νέου σε ισχύ τη συμφωνία αναχρηματοδότησης ύψους 6 δισ. δολαρίων όταν αυτή η ανασκόπηση ολοκληρωθεί.

Ωστόσο, τα δάνεια της εταιρείας κατέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι δανειστές ανησυχούν ότι αντί για αναχρηματοδότηση, θα χρειαστεί να αναδιαρθρώσουν το χρέος της, με τα υψηλής προτεραιότητας εξασφαλισμένα δάνειά της να διαπραγματεύονται λιγότερο από 50 σεντ ανά δολάριο την Παρασκευή.

To sell-off πυροδοτήθηκε αφού οι Financial Times ανέφεραν νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Apollo Global Management είχε σχηματίσει θέση “short” στο χρέος του ομίλου.