Βόμβα $800 δισ. απειλεί το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης

Εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης όπως η OpenAI έχουν σπεύσει να αποκαλύψουν σχέδια για δαπάνες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε data centers, αλλά δεν έχουν πείσει πώς θα αντλήσουν έσοδα για να καλύψουν αυτά τα έξοδα. Τώρα, η συμβουλευτική εταιρεία Bain & Co. εκτιμά ότι το έλλειμμα θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο απ' ό,τι είχε αρχικά θεωρηθεί.

Μέχρι το 2030, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα χρειάζονται 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε συνδυασμένα ετήσια έσοδα για να χρηματοδοτήσουν την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται προκειμένου να καλύψουν την προβλεπόμενη ζήτηση, ανέφερε η Bain στην ετήσια Έκθεση Παγκόσμιας Τεχνολογίας. Ωστόσο, τα έσοδά τους είναι πιθανό να υπολείπονται κατά 800 δισεκατομμύρια δολάρια από αυτό τον στόχο, καθώς οι προσπάθειες για τη δημιουργία εσόδων από υπηρεσίες όπως το ChatGPT υπολείπονται των απαιτήσεων δαπανών για κέντρα δεδομένων και σχετικές υποδομές, προέβλεψε η Bain.

Η έκθεση αναμένεται να εγείρει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τις αποτιμήσεις και το επιχειρηματικό μοντέλο του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης. Η αυξανόμενη δημοτικότητα υπηρεσιών όπως το ChatGPT της OpenAI και το Gemini της Google, καθώς και τα εγχειρήματα τεχνητής νοημοσύνης από εταιρείες όλου του πλανήτη, καταδεικνύει ότι η ζήτηση για υπολογιστική χωρητικότητα και ενέργεια αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Ωστόσο, η εξοικονόμηση που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη και η ικανότητα των εταιρειών να δημιουργούν πρόσθετα έσοδα απ' αυτήν υστερεί σε σχέση με αυτόν τον ρυθμό.

«Η τεχνητή νοημοσύνη θα επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο τις αλυσίδες εφοδιασμού παγκοσμίως», δήλωσε ο David Crawford, πρόεδρος του παγκόσμιου τεχνολογικού τμήματος της Bain.

Η OpenAI χάνει δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη έναντι των κερδών, αλλά αναμένει θετικές ταμειακές ροές έως το 2029, σύμφωνα με το Bloomberg. Η Bain δεν αναφέρθηκε στις πιθανές επιπτώσεις για τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, εάν συνεχίσουν να μην επιτυγχάνουν κερδοφορία έως το 2030.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Microsoft, η Amazon και η Meta Platforms, θα αυξήσουν τις συνδυασμένες ετήσιες δαπάνες τους για την τεχνητή νοημοσύνη σε περισσότερα από 500 δισ. δολάρια μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας, σύμφωνα με το Bloomberg. Η κυκλοφορία νέων μοντέλων από την OpenAI και την κινεζική DeepSeek, μεταξύ άλλων εταιρειών, οξύνει τη ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης και ωθεί ολόκληρο τον κλάδο σε ενίσχυση των επενδύσεων.

Οι σταδιακές παγκόσμιες απαιτήσεις για υπολογιστική τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να εκτοξευθούν στα 200 γιγαβάτ έως το 2030, με τις ΗΠΑ να αντιπροσωπεύουν το ήμισυ αυτού του μεγέθους, αναφέρει η Bain. Ενώ οι τεχνολογικές καινοτομίες και οι αλγόριθμοι θα μειώσουν το βάρος, οι περιορισμοί στην αλυσίδα εφοδιασμού ή η ανεπαρκής παροχή ενέργειας ενδέχεται να εμποδίσουν την πρόοδο, δήλωσε η Bain.

Εκτός από τις δαπάνες για υπολογιστική χωρητικότητα, οι κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης επενδύουν τεράστια ποσά στην ανάπτυξη προϊόντων. Οι αυτόνομοι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι μπορούν να εκτελούν εργασίες πολλαπλών βημάτων όπως οι άνθρωποι, με περιορισμένη καθοδήγηση, αποτελούν τομέα εστίασης. Κατά τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, οι εταιρείες πρόκειται να διαθέσουν έως και το 10% των τεχνολογικών δαπανών για την ανάπτυξη βασικών δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών πρακτόρων, εκτιμά η Bain.

Πέρα από τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, η Bain ανέφερε στην ετήσια τεχνολογική της έκθεση ότι προβλέπει ανάπτυξη σε τομείς όπως η κβαντική υπολογιστική. Η αναδυόμενη τεχνολογία θα μπορούσε να αποδεσμεύσει 250 δισεκατομμύρια δολάρια σε αγοραία αξία σε διάφορους κλάδους, από τα χρηματοοικονομικά, τη φαρμακευτική, την εφοδιαστική και την επιστήμη υλικών.

Τα ανθρωποειδή ρομπότ προσελκύουν κεφάλαια και γίνονται όλο και πιο διαδεδομένα, ωστόσο οι εφαρμογές τους βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ανθρώπινη επίβλεψη, σημειώνει η Bain. Η εμπορική επιτυχία θα εξαρτηθεί από την ετοιμότητα του οικοσυστήματος και οι εταιρείες που θα εφαρμόσουν πιλοτικά ρομπότ νωρίς είναι έτοιμες να ηγηθούν του κλάδου, ανέφερε η συμβουλευτική εταιρεία.