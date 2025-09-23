#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τουσκ: Ανοίγουν ξανά τα σύνορα με τη Λευκορωσία

Πάνω από 1.000 Πολωνοί οδηγοί φορτηγών έχουν κατασκηνώσει στο πέρασμα Kukuryki-Kozłowicze από τις 9 Σεπτεμβρίου, αφού εκείνο δεν άνοιξε, μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών ασκήσεων Μόσχας-Μίνσκ.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:05

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι τα συνοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία θα επαναλειτουργήσουν, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στις διμερείς σχέσεις, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Από τις 9 Σεπτεμβρίου, 1.035 Πολωνοί οδηγοί φορτηγών έχουν κατασκηνώσει στο κλειστό συνοριακό πέρασμα Kukuryki-Kozłowicze μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας.

«Πήραμε αυτή την απόφαση μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος σήμερα θα εκδώσει κανονισμό για την επαναλειτουργία των σιδηροδρομικών και οδικών συνοριακών περασμάτων που είχαν κλείσει εξαιτίας των ασκήσεων “Zapad 2025” και της αυξανόμενης απειλής και πολιτικής αστάθειας», δήλωσε ο Τουσκ.

Η Πολωνία είχε ανακοινώσει την απόφαση να κλείσει τα σύνορά της με τη Λευκορωσία ενόψει της στρατιωτικής άσκησης Zapad 2025, που θα πραγματοποιούνταν στα εδάφη της Λευκορωσίας με τη συμμετοχή λευκορωσικών και ρωσικών δυνάμεων. Τα εν λόγω στρατιωτικά γυμνάσια εν τω μεταξύ ολοκληρώθηκαν, αλλά τα πολωνικά σύνορα παρέμειναν κλειστά μέχρι σήμερα.

Σε αυτό το διάστημα Πολωνοί οδηγοί κατασκήνωσαν στο κλειστό συνοριακό πέρασμα Kukuryki-Kozłowicze με τον αριθμό των φορτηγών να ξεπερνάει τα 1.035 οχήματα με την αξία των εμπορευμάτων να ανέρχεται στα €46,7 εκατ.

