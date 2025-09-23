Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε την αμερικανική δέσμευση στο ΝΑΤΟ μετά τις εισβολές ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Συμμαχίας, οι οποίες έχουν συγκλονίσει τις χώρες στην ανατολική πλευρά της.

«Θα συνεργαστούμε με τους συμμάχους μας για να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ», δήλωσε στο CBS News, λίγο πριν απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τα σχόλιά του ακολούθησαν επίσης δήλωση του ΝΑΤΟ για «ισχυρή» απάντηση στις ρωσικές εισβολές. Η Συμμαχία ανέφερε ότι θα χρησιμοποιήσει όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής, για να αμυνθεί.

«Οι Σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία για να αμυνθούν και να αποτρέψουν όλες τις απειλές από όλες τις κατευθύνσεις», ανέφερε η Συμμαχία.

Ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο για 12 λεπτά την περασμένη εβδομάδα, στο τελευταίο από μια σειρά περιστατικών που έχουν συγκλονίσει τους συμμάχους των ΗΠΑ. Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ κατέρριψαν επίσης ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πέρασαν στην Πολωνία προ ημερών, στο πρώτο τέτοιο περιστατικό από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το 2022.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα του θα καταρρίπτει ξένα αεροσκάφη που εισέρχονται στο έδαφός της χωρίς άδεια.

«Το ΝΑΤΟ αντιδρά σε αυτές τις εισβολές με αναχαιτίσεις», είπε ο Ρούμπιο. «Αυτό έκανε το ΝΑΤΟ και αυτό θα συνεχίσει να κάνει».

Ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι ο Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά δήλωσε στο Fox News ότι «ο Πούτιν δεν φαίνεται να σοβαρολογεί περί ειρήνης».

Πρόσθεσε ότι «θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν» για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Τρίτη.