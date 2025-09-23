Επίθεση Τραμπ σε ΟΗΕ-Ευρώπη με επίκεντρο το μεταναστευτικό

Ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ευθύς εξαρχής έκανε αναφορά στα επιτόκια στεγαστικών δανείων, τον πληθωρισμό, τη χρηματιστηριακή αγορά και τις μειώσεις φόρων για να τονίσει ότι οι ΗΠΑ είναι η «καλύτερη χώρα» για να δραστηριοποιείται κανείς επιχειρηματικά - επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «ζούμε τη χρυσή εποχή της Αμερικής».

Επιτέθηκε στην προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ, κατηγορώντας τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν για «σειρά καταστροφών».

«Αντιστρέφουμε γρήγορα την οικονομική συμφορά που κληρονομήσαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των καταστροφικών αυξήσεων των τιμών και του πληθωρισμού-ρεκόρ, πληθωρισμού που δεν είχαμε ποτέ πριν. Υπό την ηγεσία μου, το κόστος ενέργειας έχει μειωθεί, οι τιμές της βενζίνης έχουν μειωθεί, οι τιμές των ειδών παντοπωλείου έχουν μειωθεί, τα επιτόκια στεγαστικών δανείων έχουν αποκλιμακωθεί και ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει. Το μόνο πράγμα που έχει ανέβει είναι η χρηματιστηριακή αγορά, η οποία μόλις έφτασε σε ιστορικό υψηλό», είπε ο Τραμπ καυχώμενος για την αμερικανική οικονομία.

Επίσης, έκανε λόγο για τις «ιστορικές εμπορικές συμφωνίες» που υπέγραψε με σειρά χωρών, μετά την επιβολή σαρωτικών παγκόσμιων δασμών, ενώ έκανε μνεία και στη δέσμευση των μελών του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, κατόπιν αιτήματός του, από 2% σε 5% του ΑΕΠ.

«Σταμάτησα επτά πολέμους»

Παράλληλα, καυχήθηκε ότι ο ίδιος διευθέτησε «επτά πολέμους» που έμοιαζαν «ατελείωτοι» σε όλο τον κόσμο, ψέγοντας τον ΟΗΕ για αδράνεια διαρκείας. Μάλιστα, είπε ότι ο ίδιος θα δικαιούνταν να τιμηθεί με Νόμπελ Ειρήνης.

Απαρίθμησε τις συγκρούσεις μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης· Κοσσυφοπεδίου και Σερβίας· Πακιστάν και Ινδίας· Ισραήλ και Ιράν· Αιγύπτου και Αιθιοπίας· Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν· και τον «άγριο βίαιο πόλεμο» μεταξύ ΛΔ Κονγκό και Ρουάντα.

«Όλοι λένε ότι πρέπει να πάρω το Νόμπελ Ειρήνης», είπε, επικρίνοντας τον ΟΗΕ επειδή δεν βοήθησε στις συγκρούσεις που ισχυρίζεται ότι έχει τερματίσει ο ίδιος.

«Ο ΟΗΕ έχει τόσο τεράστιες δυνατότητες. Το έλεγα πάντα. Αλλά δεν τις αξιοποιεί», είπε ο Τραμπ.

Επίσης, επικρίνοντας τον ΟΗΕ για «δημιουργία νέων προβλημάτων προς επίλυση», έβαλε την ανεξέλεγκτη μετανάστευση στην κορυφή της λίστας.

«Οποιος αναγνωρίζει παλαιστινιακό κράτος ανταμείβει τη Χαμάς»

Ο Τραμπ επέκρινε την κίνηση ορισμένων κυβερνήσεων να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος, κάτι που, όπως είπε, ανταμείβει τη Χαμάς.

Πρόσθεσε ότι ο ίδιος έχει συμμετάσχει στην προσπάθεια επίτευξης εκεχειρίας στη Γάζα και ότι τα διαπραγματευτικά μέρη «πρέπει να την ολοκληρώσουν».

«Οσοι θέλουν ειρήνη θα πρέπει να ενωθούν σε ένα μήνυμα: να απελευθερωθούν οι όμηροι τώρα», είπε.

Οσον αφορά την Ουκρανία είπε: «Από τους επτά πολέμους που σταμάτησα, νόμιζα ότι αυτός θα ήταν ο ευκολότερος λόγω της σχέσης μου με τον πρόεδρο Πούτιν», επαναλαμβάνοντας πικρά ότι ο Ρώσος ηγέτης δεν συμπεριφέρθηκε με τον τρόπο που περίμενε.

Ακόμη, επέκρινε την Κίνα, την Ινδία και αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ που συνεχίζουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.