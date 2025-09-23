#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Φον ντερ Λάιεν: Σε κίνδυνο οι κρίσιμης σημασίας υποδομές μας

Είναι σαφές ότι είμαστε μάρτυρες ενός μοτίβου «συνεχούς αμφισβήτησης» στα σύνορά μας, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:25

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που σταμάτησαν πτήσεις στο κύριο αεροδρόμιο της Δανίας στην Κοπεγχάγη εντάσσονται σε ένα «μοτίβο συνεχούς αμφισβήτησης στα σύνορά μας».

«Οι κρίσιμης σημασίας υποδομές μας είναι σε κίνδυνο» είπε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ , προσθέτοντας ότι τα γεγονότα εξακολουθούν να διερευνώνται.

 

