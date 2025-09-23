#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γερμανία: Οριακή αναβάθμιση των προβλέψεων για την ανάπτυξη

Ανάπτυξη 0,2% το 2025 και 1,3% το 2026 προβλέπουν τώρα τα οικονομικά ινστιτούτα της Γερμανίας.

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:48

Τα οικονομικά ινστιτούτα της Γερμανίας αναθεώρησαν ελαφρώς προς τα πάνω την πρόβλεψή τους για την ανάπτυξη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης το 2025, στο 0,2%, και προβλέπουν άνοδο στο 1,3% για το 2026 και 1,4% για το 2027, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Τα ινστιτούτα είχαν προβλέψει ανάπτυξη 0,1% για φέτος και 1,3% για το επόμενο έτος στην προηγούμενη έκθεσή τους τον Απρίλιο, στην οποία δεν είχαν ακόμη δώσει εκτίμηση για το 2027.

Οι προηγούμενες προβλέψεις είχαν λάβει υπόψη τους αρχικούς δασμούς των ΗΠΑ στο χάλυβα, το αλουμίνιο και τα αυτοκίνητα.

Οι δασμοί του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσαν να θέσουν τη Γερμανία –που ήδη είναι η μόνη οικονομία της G7 που έχει συρρικνωθεί τα τελευταία δύο χρόνια– σε πορεία για τρίτη διαδοχική χρονιά ύφεσης, κάτι που θα ήταν πρωτοφανές στην μεταπολεμική της ιστορία.

